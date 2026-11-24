У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че доброволното изтегляне на украинските войски от Донбас би означавало загуба на войната с Русия. Той подчерта, че Киев не обмисля отстъпване на територии в полза на Москва, тъй като подобно решение няма да гарантира сигурността на страната, предава РБК-Украйна.

По време на заседание на Конгреса на местните и регионалните власти Зеленски уточни, че говори не за отстъпление, наложено от развитието на бойните действия, а за доброволно решение Украйна сама да напусне свои територии.

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„Аз имам предвид отстъпление не заради бойните действия, а сами да вземем решение и да напуснем своята земя“, заяви украинският президент.

По думите му отказът от част от украинската територия няма да сложи край на руските претенции. Зеленски изрази съмнение, че каквито и да било гаранции за сигурност биха могли да предотвратят нови искания от страна на Москва, след като Киев доброволно се откаже от част от държавата си.

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„Никакви гаранции за сигурност никога няма да ви гарантират, че ако сам, по собствена воля, си дал част от държавата си, след това няма да те принудят да дадеш още нещо“, посочи той.

Изявлението му идва на фона на обсъжданията за евентуално мирно споразумение, в които е поставян и въпросът за изтегляне на украинските войски от Донбас.