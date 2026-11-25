И деята за създание, което е наполовина хамстер и наполовина водорасло, звучи налудничаво, но вече е факт в Япония. Там учени създадоха т.нар. „планимал“ (от английските думи за растение и животно – plant и animal) – хибридни клетки, получени чрез сливането на ДНК от хамстер и червено водорасло, съобщава Daily Mail.

„Растенията и животните не могат да се размножават помежду си, така че техните хромозоми никога не се комбинират по естествен път. Въпреки това успяхме да създадем хибридни хромозоми, съдържащи генетичен материал както от водорасло, така и от бозайник, и показахме, че той се предава стабилно на дъщерните клетки при многократно делене“, обяснява проф. Сачихиро Мацунага от Токийския университет, старши автор на изследването.

Как е направен експериментът?

В проучването, публикувано в престижното научно списание Nature Communications, екипът тества два различни подхода. При първия учените директно сливат фотосинтезиращи клетки от водорасли с клетки от хамстер, а при втория оставят животинските клетки да „погълнат“ водораслите. Методът на директното сливане се оказва далеч по-успешен.

Meet the Frankenhamster: Scientists create bizarre 'planimal' by fusing together hamster and algae DNA https://t.co/u8vB3C4Fp9 https://t.co/G028BuxmGL — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 23, 2026

Резултатите изненадват самите изследователи: чуждата ДНК от водораслото се запазва и предава в продължение на над 150 клетъчни деления.

Учените обаче забелязват любопитен защитен механизъм – около 96% от прехвърлените гени на водораслото остават неактивни. Това показва, че клетките на хамстера използват своеобразен „контрол на достъпа“, за да потискат чуждия генетичен материал.

Животински клетки, които фотосинтезират?

Следващата голяма цел пред японския екип е да намери начин избирателно да „включва“ нужните гени от водораслите, така че те да заработят вътре в животинските клетки.

„Червеното водорасло, което използваме, има изключително компактен геном с гени за метаболитни функции, каквито животинските клетки не притежават. Крайната ни цел е да активираме тези биологични пътища и да дадем на животинските клетки някои от уникалните способности на растенията“, казва проф. Мацунага.

Според него в бъдеще това би могло да доведе до създаването на животински клетки, способни да поддържат фотосинтеза за дълги периоди - да произвеждат кислород и да използват въглероден диоксид за синтез на полезни органични съединения.