ЦРУ и Службата на директора на националното разузнаване на САЩ са станали обект на предполагаема хакерска атака. Първоначалните данни сочат, че проникването може да е започнало от Китай, но няма яснота дали китайското правителство е замесено.

Атаката е засегнала система за анализ на информация от открити източници.

Не е известно кога е извършен пробивът и дали той вече е отстранен.

Инцидентът не изглежда свързан с отделната хакерска атака срещу базата данни на ФБР.

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Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ и Службата на директора на националното разузнаване (ODNI) вероятно са станали обект на хакерска атака, засегнала некласифицирана информация. Първоначалните данни сочат, че проникването може да е започнало от Китай, но засега няма яснота дали правителството в Пекин е участвало в него. Това съобщава CNN, позовавайки се на четирима източници, запознати със случая.

Срив в Агенцията за национална сигурност на САЩ

The CIA and Office of the Director of National Intelligence suffered an apparent hack affecting unclassified information, four sources familiar with the matter told CNN. https://t.co/LeivllqZ6q https://t.co/pKht90OvAL — CNN (@CNN) November 24, 2026

Според един от тях атаката е засегнала система, която двете разузнавателни служби използват за анализ на информация от открити източници. Пълният мащаб на пробива остава неясен. Не е установено и кога е извършено проникването, нито дали проблемът вече е отстранен.

Американските власти подчертават, че класифицирана информация не е била засегната. „Няма нарушения в работата на критично важни системи и функции, нито на системите за класифицирана информация“, заяви представител на Службата на директора на националното разузнаване пред CNN. От ЦРУ отказаха коментар.

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Каква информация е била засегната

Службата на директора на националното разузнаване координира дейността на 17 американски разузнавателни агенции, сред които е и ЦРУ. През последните години институцията инвестира в събирането и анализа на информация от открити източници, която често не е класифицирана.

Този вид разузнавателна дейност, известен с абревиатурата OSINT, използва публично достъпни сведения и материали. Те могат да включват публикации в интернет и социалните мрежи, изображения и други данни, които впоследствие се обработват и анализират от специалисти.

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Въпреки че подобна информация не е секретна, системите за нейното събиране и анализ са част от работата на разузнавателните служби. Затова евентуално проникване в тях може да постави въпроси за сигурността на използваните технологии и за достъпа до обработваните данни.

Отделен пробив в базата данни на ФБР

Предполагаемата атака срещу ЦРУ и ODNI не изглежда свързана с друг киберинцидент, засягащ националната база данни на Федералното бюро за разследване (ФБР) с информация за престъпления. Това посочват двама от източниците на CNN. Медията съобщи за предполагаемото проникване в системата на ФБР на 20 ноември.

Съобщенията за двата инцидента идват на фона на поредица от проблеми с киберсигурността и технологични сривове, засегнали американски държавни институции и частни компании.

Сред тях са прекъсвания в работата на банкови услуги, проблеми в Агенцията за национална сигурност (NSA) и срив в системата за контрол на въздушното движение на Федералната авиационна администрация (FAA). По-рано този месец техническа повреда доведе до спиране на всички полети в САЩ за няколко часа. Хиляди полети бяха забавени или отменени, а FAA свърза проблема с един маршрутизатор в щата Арканзас.

Отделно прекъсване в услугите на Microsoft остави потребители в различни части на света без достъп до широко използвани инструменти като електронната поща Outlook и платформата Teams.

Сривът в Агенцията за национална сигурност

Особено внимание на американските служби за сигурност привлякоха и проблемите в NSA, която отговаря за разузнаването чрез прихващане и анализ на сигнали.

Вътрешната комуникационна мрежа на агенцията, предназначена за работа с информация с най-висока степен на секретност, е била недостъпна в продължение на няколко дни миналата седмица. Според информация на CNN причината е била неуспешна софтуерна актуализация, а не хакерска атака. Това заяви ръководителят на американското разузнаване Джей Клейтън.

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Проблемът е засегнал и ключово съоръжение в щата Джорджия, което подпомага операциите по разузнаване чрез прихващане на сигнали и киберсигурност, свързани с Близкия изток. Въпреки това най-чувствителните и важни системи за събиране на разузнавателна информация на NSA не са били засегнати. До петък прекъсването е било отстранено.

Междувременно специалисти по киберсигурност предупреждават за увеличаващия се брой софтуерни уязвимости, откривани с помощта на изкуствен интелект. Според експерти технологиите позволяват по-бързо откриване на пропуски в сигурността както в държавни институции, така и в частни компании. Това налага спешни действия за отстраняването им, но понякога самите актуализации и корекции също водят до технически грешки.

Въпреки че отделните инциденти не са непременно свързани, съчетанието от предполагаеми кибератаки и технологични сривове поставя под засилен натиск системите, от които зависят работата на американските институции и националната сигурност.