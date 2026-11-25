В края на 2026 г. работещите в България ще могат да си осигурят 11 последователни дни почивка около Коледа и Нова година, като използват само три дни от платения си годишен отпуск. Празничният календар осигурява пет почивни дни около Коледа и още три в началото на 2027 г.

Почивни и празнични дни през 2026 г. - най-добрите комбинации за отпуск

Ето най-важното за почивните дни в края на годината:

Коледните празници ще осигурят пет последователни почивни дни – от 24 до 28 декември включително.

29, 30 и 31 декември са работни дни.

Нова година се пада в петък, 1 януари, а следват събота и неделя.

С три дни платен отпуск – на 29, 30 и 31 декември – почивката може да продължи общо 11 дни.

Първият работен ден през 2027 г. ще бъде 4 януари.

Учениците също ще почиват 11 дни по Коледа и Нова година.

Колко дни ще почиваме по Коледа и Нова година?

Коледните празници започват на 24 декември, четвъртък, и продължават до 28 декември, понеделник, включително. Причината е, че вторият ден на Коледа – 26 декември, се пада в събота, поради което следващият работен ден, 28 декември, също е неприсъствен.

Последните три дни от годината – 29, 30 и 31 декември, са редовни работни дни. Новата 2027 г. започва в петък, 1 януари, който е официален празник. След него идват събота и неделя, което осигурява още три последователни почивни дни.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Така хората, които работят на стандартна петдневна работна седмица, могат да си осигурят общо 11 дни почивка – от Бъдни вечер, 24 декември, до 3 януари включително. За целта е необходимо да използват три дни платен годишен отпуск – 29, 30 и 31 декември. Работата ще бъде подновена на 4 януари, понеделник.

Това превръща края на 2026 г. в удобен период за по-дълга почивка, без да се налага използването на голяма част от годишния отпуск.

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Как ще се заплаща работата по празниците?

Работещите на 24, 25 и 26 декември, както и на 1 януари, имат право на най-малко двойно възнаграждение за положения труд, независимо дали той е извънреден. Ако работата е и извънредна, заплащането достига най-малко четирикратния размер на обичайното възнаграждение. Това следва от разясненията на Главната инспекция по труда.

Важно е да се прави разграничение между официалните празници и допълнителните почивни дни. За 28 декември, който е неприсъствен заради съвпадането на втория ден на Коледа със събота, не се дължи автоматично двойно възнаграждение. Заплащането зависи от организацията на работното време и от това дали положеният труд е извънреден.

Колко ще продължи коледната ваканция на учениците?

Според утвърдения от Министерството на образованието и науката график коледната ваканция за учениците от всички класове ще продължи 11 календарни дни – от 24 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г. включително.

Децата ще се върнат в класните стаи на 4 януари. Следващата по-продължителна почивка за тях ще бъде в края на месеца. Междусрочната ваканция е насрочена за периода от 30 януари до 2 февруари включително, а вторият учебен срок ще започне на 3 февруари 2027 г.

Какво трябва да знаем?

Празничният календар в края на годината позволява на работещите и учениците да съчетаят коледните и новогодишните почивни дни в продължителен период за отдих. За работещите на стандартна петдневна седмица ключовите дати са 29, 30 и 31 декември, когато използването на платен отпуск осигурява възможност за 11 дни извън работното място.