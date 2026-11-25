Е сента е сезон, който мнозина от нас очакват с нетърпение през цялата година – разходки сред тиквени градини, ябълкови сладкиши, тематични развлечения с есенните празници… какво по-забавно от това?

Има и редица сезонни рецепти, които чакаме с удоволствие, като супи, понички с ябълков сайдер, паста и празнични напитки. И макар тези храни безспорно да са вкусни, което естествено засилва желанието за похапване, вероятно забелязвате, че като цяло се чувствате по-гладни през този сезон, пише сайтът Real Simple.

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Оказва се обаче, че повишеният апетит през есенните месеци не се дължи само на празничните изкушения или на атмосферата на сезона. Всъщност редица физиологични фактори могат да обяснят скока в апетита, който много от нас изпитват по това време на годината.

Защо се чувствате по-гладни през есента

Има няколко причини, поради които може да усещаме засилен глад през този сезон. Линдзи Хол, дипломиран диетолог в JM Nutrition, ги разяснява.

Еволюция

Въпреки че живеем в съвременно общество, еволюционните адаптации все още влияят на ежедневните ни преживявания, включително на сигналите за глад. „За хората, живеещи в по-студен климат, есента бележи прехода от лятото към зимата, когато в миналото достъпът до храна през идните месеци е бил ограничен. Затова хората са яли повече и умишлено са натрупвали известно количество излишно тегло, което да им помогне да преживеят студения зимен сезон“, обяснява Хол.

Това наподобява начина, по който животните, изпадащи в зимен сън, инстинктивно натрупват хранителни запаси, за да се подготвят за зимната си почивка. Тези еволюционни модели на хранене все още може да стоят зад засиления глад, който мнозина от нас изпитват през по-хладните месеци.

Поддържане на телесната топлина

Механизмите, които тялото използва, за да поддържа идеална температура в студено време, също могат да доведат до повишен глад. „Когато започнем да усещаме физически студ, телата ни изразходват повече енергия, опитвайки се да ни стоплят (например чрез треперене) и насочват повече кръвен поток към органите, за да ги поддържат функциониращи“, споделя Хол. Този разход на енергия се изразява в изгаряне на повече калории, което често засилва апетита.

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Сезонни промени в настроението

Независимо дали става въпрос само за лека зимна меланхолия, или за пълноценно сезонно афективно разстройство (САР), промените в настроението през есента и зимата наистина могат да повлияят на апетита ни.

„Много хора изпитват спад в нивата на серотонин през есенните и зимните месеци поради намаленото излагане на слънце и студеното време, което затруднява излизането навън толкова често, колкото през лятото“, обяснява Хол.

Този спад на серотонина може да повлияе на сигналите за глад и ситост, като потенциално засилва апетита и желанието за определени храни или намалява усещането за удовлетворение след хранене.

Празнична енергия

Началото на есента бележи и старта на празничния сезон, когато мнозина от нас копнеят за традиционни храни и семейни рецепти, което естествено допринася за засиленото чувство на глад.

„С течение на времето сме създали психологически асоциации между определени периоди от годината и по-обилното хранене или угаждане. Денят на благодарността в САЩ, например, е през есенните месеци и често е съсредоточен около храненето, което мнозина очакват с нетърпение“, казва Хол.

Подобни модели се наблюдават и около зимните празници като Коледа, Ханука, Кванза и Нова година. Много от тези чествания включват обилни и засищащи ястия, които по естествен път са и по-калорични.

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Как да задоволите есенния глад

За щастие има много начини да задоволите апетита си по здравословен и пълноценен начин, който измества фокуса от диетите и броенето на калории, като същевременно ви поддържа енергични през есенните и зимните месеци.

Един от най-добрите начини да направите това е да се съсредоточите върху трите основни макронутриента: протеини, полезни мазнини и фибри. „Протеините и фибрите помагат да останем физически сити за по-дълъг период от време“, казва Хол. Полезните мазнини също попадат в тази категория.

Взети заедно, тези макронутриенти забавят храносмилането и ви помагат да се чувствате сити по-дълго след хранене. Ето няколко съвета как да добавите храни, богати на фибри, протеини и/или полезни мазнини, към есенните и зимните ястия:

Добавете млечни продукти или техни алтернативи: „Гръцкото кисело мляко или изварата (или високопротеинови немлечни алтернативи) могат да се добавят към печива като мъфини, кексове, хляб, палачинки и други, за да се увеличи съдържанието им на протеин“, обяснява Хол.

По същия начин млякото или растителните му алтернативи могат да се добавят към овесени ядки, лате, смутита и печива, за да ги направят по-богати на протеин и по-засищащи.

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Включете повече зеленчуци: Супи, яхнии, ястия на тиган, запеканки, паста, салати и много други празнични гозби могат лесно да бъдат обогатени с богати на фибри зеленчуци. Вкусни варианти, които често се съчетават добре в тези рецепти, включват картофи (с обелката), зимна тиква, патладжан, домати, чушки, листни зеленчуци и зелен фасул. Сезонните плодове като ябълки и нар също са вкусни добавки.

Заложете на бобовите култури: „Бобът, нахутът и лещата са чудесни начини да добавите едновременно протеини и много фибри към супи, яхнии, чили и пълнени зеленчуци“, казва Хол.

Обогатете печивата: Смяната на сезоните носи със себе си редица сладки изкушения. За щастие има много начини да ги направите по-засищащи и питателни, без да променяте съществено вкуса им. „Овесените трици, чията, смляното ленено семе, настърганите тиквички или моркови и сушените плодове могат да бъдат лесни източници на допълнителни фибри за всяко печиво или топла зърнена закуска“, споделя Хол.

Разчитайте на чисти протеини: Независимо дали става дума за тофу, яйца, птиче месо без кожа, риба или крехки меса, добавянето на богати на протеини храни към рецептите може да ви помогне да се почувствате сити по-бързо. Това потенциално ще ви помогне да се наслаждавате на уютните есенни храни в по-умерени количества, отколкото бихте го направили иначе.