В сряда от запад започва увеличение на високата и средната облачност, но ще е без валежи. Вятърът ще отслабне и ще стихне. Минималните температури ще са между -5° и 0°; по Черноморието до 3°-4°; в района на София – около -5°. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще започне да се понижава.

В планините ще бъде с разкъсана, след обяд до значителна средна и висока облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад, по високите части – силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около -4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 25 ноември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 30 мин. и залязва в 16 ч. и 57 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 27 мин. Луната в София залязва в 8 ч. и 41 мин. и изгрява в 17 ч. и 20 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

В четвъртък с югозападен вятър ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат северозападната половина от страната. Рано сутринта в четвъртък в северозападните райони и по долините на Струма и Места са възможни поледици. Минималните температури ще са предимно между - 3° и 2°, максималните - между 6° и 11°, малко по-високи в крайните югозападни и югоизточните райони.

В петък ще е облачно, с валежи от дъжд, в Северозападна България – значителни по количество. Температурите още малко ще се повишат. Минималните ще са предимно между 1° и 6°, в югоизточните райони до 10, максималните - в широки граници: от 6°-8° в Северозападна България до 14°-16° в югоизточната половина от страната.