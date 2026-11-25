У чени откриха най-далечния известен досега квазар – ярко ядро на древна галактика, в чийто център се намира бавно поглъщаща материя черна дупка, датираща почти от самата зора на Вселената.

Обектът се е формирал едва 630 милиона години след Големия взрив, съобщи във вторник международен екип, ръководен от германски изследователи. На фона на 13,8-милиардната история на космоса това е изключително ранен етап, който разбива досегашните рекорди.

„Този път скокът в космическото време е огромен! Предишните два рекорда ни връщаха назад с по около 15 милиона години или по-малко. Този ни връща с близо 40 милиона години – най-големият напредък от почти десетилетие“, заяви ръководителят на проучването Джулиен Улф от Европейската южна обсерватория.

Scientists discover quasar formed within a mere 630 million years of the Big Bang, setting a record https://t.co/PaozwpQJ2b https://t.co/v9hRAyEQWz — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Загадка на 13,1 милиарда години

Екипът на Улф попада на квазара, докато преглежда милиони наблюдения на космическия телескоп „Евклид“ на Европейската космическа агенция (изстрелян през 2023 г., за да изследва тъмната материя и тъмната енергия).

Откриването на квазар толкова рано в историята на Вселената е рядкост. Учените го виждат такъв, какъвто е бил преди 13,1 милиарда години – когато Вселената е била на по-малко от 5% от сегашната си възраст.

Още по-озадачаващ обаче е размерът на черната дупка в центъра му. Данните, потвърдени от космическите телескопи „Хъбъл“ и „Джеймс Уеб“, показват, че тя има маса, равна на 360 милиона слънца.

„Дън Ангъс ни поставя нов краен срок за ранната Вселена. Около 630 милиона години след Големия взрив неговата черна дупка вече е нараснала до около 360 милиона слънчеви маси. Но как?“, пита Улф, тъй като обектът всъщност „се храни“ сравнително бавно с околната материя.

Ирландско име на космическата граница

Улф кръщава квазара „Дън Ангъс“ (Dun Aonghasa) на името на праисторическата каменна крепост на ирландските острови Аран. Съпругата и дъщерята на учения са ирландки, а при посещението си там той бил впечатлен от усещането за граница, криеща „обещанието за необятен хоризонт, който тепърва предстои да бъде изследван“ – точно като новооткрития квазар.

Окончателните резултати от изследването са публикувани в научното списание Astronomy & Astrophysics, а учените продължават да търсят още по-далечни обекти.

„Честно казано, рекордът може да падне отново след няколко месеца, а може и да се задържи с години“, казва Улф.