- Самолет от Мадрид за София кацна аварийно в Барселона заради проблем с левия двигател.
- Пътници съобщават за силен шум, вибрации и пламъци от двигателя.
- Всички пътници са настанени в хотел и се очаква да продължат полета към България в 11:00 ч.
Самолет от Мадрид кацна с 18 ч. закъснение
Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, е кацнал аварийно в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите, съобщи източник на NOVA, който е бил на борда на машината.
По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.
По информация на NOVA пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.
„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън“, разказва източникът ни.
Самолетът е бил отклонен към Барселона, където е кацнал, а пътниците са били свалени от борда. Те вече са настанени в хотел, малко по-късно ще бъдат извозени и в 11:00 часа ще излетят за България.
Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност.