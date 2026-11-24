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Самолет от Мадрид за София кацна аварийно в Барселона заради проблем с левия двигател.

Пътници съобщават за силен шум, вибрации и пламъци от двигателя.

Всички пътници са настанени в хотел и се очаква да продължат полета към България в 11:00 ч.

Самолет от Мадрид кацна с 18 ч. закъснение

Самолет, изпълняващ полет от Мадрид до София, е кацнал аварийно в Барселона тази нощ заради проблем с единия от двигателите, съобщи източник на NOVA , който е бил на борда на машината.

По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.

Източник: NOVA

По информация на NOVA пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.

„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън“, разказва източникът ни.

Хаос на мадридското летище

Самолетът е бил отклонен към Барселона, където е кацнал, а пътниците са били свалени от борда. Те вече са настанени в хотел, малко по-късно ще бъдат извозени и в 11:00 часа ще излетят за България.

Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност.