П родължаващите украински удари по нефтопреработвателни съоръжения на територията на Русия „неизбежно“ ще предизвикат отговор от страна на Москва, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от „Ройтерс“.

Киев не спира атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи, „въпреки призива и пряката молба на президента на САЩ да не го прави“, каза Путин пред представители на държавни комисии, които отговарят за горивно-енергийния комплекс и екологичната безопасност на Русия.

Путин за украинските удари по рафинерии: Нищо особено значимо

„Киевските власти не се вслушват в такива съвети. Всичко продължава, сякаш нищо не се е случило“, смята Путин, цитиран от ТАСС.

„Искам да отбележа, че ответните действия от наша страна са неизбежни. Всички трябва да знаят това“, подчерта руският президент.

„Ескалацията, започната от противника в началото на юни тази година, не е в състояние да нанесе критични щети“ на Русия, обяви той.

„Наблюдаваме продължаващи опити да се ограничи износът на руски енергийни ресурси към Европа. Неведнъж съм отбелязвал, а днес това се вижда, както се казва, и с невъоръжено око, че такива действия имат сериозни последствия, но преди всичко за самите европейци“, добави Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано днес обвини Москва, че „води война срещу цивилното население“.

Зеленски: Ударите по руски рафинерии ще продължат до пълно спиране на атаките срещу Киев

„Русия вече не нанася удари само по енергийни обекти, а включи в списъка си с мишени водоснабдителната инфраструктура и мостовете между двата бряга на река Днепър в Киев“, добави Зеленски.

Миналия месец Тръмп обяви, че между Русия и Украйна е постигнато енергийно примирие, което влиза в сила незабавно.

По-късно Зеленски заяви, че Москва не спазва примирието и не зачита думите на американския президент, поради което Украйна подновява ударите си по руски рафинерии, припомня „Ройтерс“.