Р усия заплаши Естония с "открита война", след като балтийската страна съобщи, че ще затвори сухопътните гранични пунктове по руско-естонската граница от 1 декември.

Руското външно министерство обвини Естония в налагане на морска блокада, в разрешаване на украински дронове да използват въздушното ѝ пространство за удари по руски цели, в забрана за транзит на руско и белоруско зърно и в "русофобия".

Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември

Москва отправи обвиненията, след като извика естонски дипломат, за да му връчи официален протест срещу решението на Талин да затвори сухопътните гранични пунктове.

"Такива провокативни и изключително опасни действия са на прага да предизвикат открита война с Русия", обяви руското външно министерство.

Естония обяви, че ще затвори пътните гранични пунктове с Русия от 1 декември за най-малко шест месеца. Мярката беше обоснована с опасения за сигурността и обвинения, че руски служби стоят зад опит за палеж в естонска отбранителна компания. Москва отрече.

Естонските власти отхвърлиха обвиненията на Русия, че позволяват използването на територията на страната за украински военни операции. От Талин заявиха, че никога не са допускали и няма да допуснат подобно нещо, а руските твърдения целят да отклонят вниманието от действията на Москва, които подкопават сигурността на Европа.

Зеленски потвърди, че Украйна е ударила руски кораб във Финския залив

Ескалацията идва на фона на зачестилите украински удари по руски цели, включително по кораби в Балтийско море. На 22 ноември товарният кораб "Спарта II", свързан с логистиката на руското министерство на отбраната, беше ударен с дронове във Финския залив. Екипажът от 16 души беше евакуиран, а в операцията по овладяване на огъня участваха финландски, естонски и руски плавателни съдове.

Ситуацията предизвиква безпокойство за сигурността в Балтийския регион, където Естония и Финландия са членки на НАТО и подкрепят Украйна. Генералният секретар на алианса Марк Рюте заяви, че НАТО следи развитието на събитията и разполага с възможности за реакция при необходимост.