Р усия заплаши Естония с "открита война", след като балтийската страна съобщи, че ще затвори сухопътните гранични пунктове по руско-естонската граница от 1 декември.
Руското външно министерство обвини Естония в налагане на морска блокада, в разрешаване на украински дронове да използват въздушното ѝ пространство за удари по руски цели, в забрана за транзит на руско и белоруско зърно и в "русофобия".
Естония затваря изцяло границата си с Русия от 1 декември
Москва отправи обвиненията, след като извика естонски дипломат, за да му връчи официален протест срещу решението на Талин да затвори сухопътните гранични пунктове.
"Такива провокативни и изключително опасни действия са на прага да предизвикат открита война с Русия", обяви руското външно министерство.
Естония обяви, че ще затвори пътните гранични пунктове с Русия от 1 декември за най-малко шест месеца. Мярката беше обоснована с опасения за сигурността и обвинения, че руски служби стоят зад опит за палеж в естонска отбранителна компания. Москва отрече.
Естонските власти отхвърлиха обвиненията на Русия, че позволяват използването на територията на страната за украински военни операции. От Талин заявиха, че никога не са допускали и няма да допуснат подобно нещо, а руските твърдения целят да отклонят вниманието от действията на Москва, които подкопават сигурността на Европа.
Зеленски потвърди, че Украйна е ударила руски кораб във Финския залив
Ескалацията идва на фона на зачестилите украински удари по руски цели, включително по кораби в Балтийско море. На 22 ноември товарният кораб "Спарта II", свързан с логистиката на руското министерство на отбраната, беше ударен с дронове във Финския залив. Екипажът от 16 души беше евакуиран, а в операцията по овладяване на огъня участваха финландски, естонски и руски плавателни съдове.
Ситуацията предизвиква безпокойство за сигурността в Балтийския регион, където Естония и Финландия са членки на НАТО и подкрепят Украйна. Генералният секретар на алианса Марк Рюте заяви, че НАТО следи развитието на събитията и разполага с възможности за реакция при необходимост.
Russia threatens Estonia with “open war” and accuses it of “virulent Russophobia” Earlier, Russia’s Foreign Ministry summoned Estonia’s chargé d’affaires and accused Tallinn of “hostile actions”. Moscow once again made unsubstantiated claims that Estonia was allegedly allowing Ukrainian drones to use its airspace to strike targets in Russia. Tallinn has repeatedly denied these accusations, including last week. “Such provocative and extremely dangerous actions are on the verge of triggering an open war with Russia,” the Russian Foreign Ministry threatened.— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026