Тръмп: Отворен съм за преговори за тарифите, ако другите страни предложат "нещо феноменално"

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че спадът на пазарите, причинен от решението му да наложи мита, е бил очакван и че тази стъпка е била необходима, за да се излекува икономиката на страната, която той нарече болен пациент, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви също така, че е отворен за преговори за тарифите, ако другите страни предложат „нещо феноменално“.

Пред журналисти на борда на „Еър Форс Уан“ американският президент също така заяви, че е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като добави, че той може да посети САЩ следващата седмица.

Trump on tariffs: “Every country’s called us. That's the beauty of what we do … if we would have asked some of these countries, almost, most of these countries, to do us a favor they would have said no. Now, they'll do anything for us.”



