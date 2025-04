Politico: Украйна се превръща в сериозно политическо главоболие за Мелони

И талианската министър-председателка успява изненадващо да запази правителството си цяло в продължение на години, но натискът се увеличава, тъй като Доналд Тръмп подтиква Европа да избере страна по отношение на Украйна, предава Politico .

Мащабните планове за превъоръжаване на Европа и ролята на ЕС в Украйна се превръщат в сериозно политическо главоболие за италианския премиер Джорджа Мелони, докато тя се опитва да запази своята дясна коалиция.

Като лидер на третата по големина икономика в ЕС, Мелони, която е убеден трансатлантик, демонстративно не възприема ентусиазирания тон на Франция и Германия, които настояват, че е дошло времето Европа да изгради мощни глобални армии и да замени Америка като основен гарант за сигурността на Украйна срещу Русия.

Отчасти предпазливостта на Мелони относно европейското превъоръжаване отразява искреното ѝ убеждение, че Рим не бива да прави двоичен избор, като заема страната на ЕС срещу американския президент Доналд Тръмп.

Но съществува и значителен вътрешнополитически фактор. Отдясно на Мелони заместник министър-председателят Матео Салвини се опитва да възстанови политическите си позиции, като се обръща към широко разпространения скептицизъм сред избирателите относно водещата роля на Италия в поддържането на мира в Украйна (само 6% от италианците смятат, че това е добра идея, според социологически проучвания), както и към общата загриженост относно въздействието на увеличените военни разходи върху вече натоварените финанси на Италия. Мелони не иска да изглежда като лидер, който се въвлича във военна зона от амбициите на Париж и Берлин.

Предизвикателството за Мелони е, че нейната коалиция трябва да балансира между крайнодясната партия "Лига" на Салвини, който е почитател на Тръмп и руския президент Владимир Путин, и другия основен партньор – "Форца Италия" на другия ѝ заместник, Антонио Таяни, който е далеч по-проевропейски настроен и дори публично е подкрепил създаването на европейска армия.

Макар правителството на Мелони да е необичайно стабилно по италианските стандарти, тя трябва да овладява напрежението между Салвини и ориентирания към ЕС Таяни. Двамата са се сблъсквали по темата за европейската армия, като Салвини дори се подигра, че такава армия никога не трябва да бъде ръководена от "лудия" френски президент Еманюел Макрон.

Тези политически напрежения се проявяват най-ясно в променящата се риторика на Мелони през последните седмици. Тя омаловажи предишната си увереност, че Украйна ще постигне победа, изрази сериозни съмнения относно плановете на ЕС за превъоръжаване и отхвърли перспективата европейските страни да действат самостоятелно без американската военна мощ.

„Не мисля, че съм използвала думата "победа" по отношение на войната в Украйна“, заяви Мелони пред италианския парламент миналия месец, противоречейки на по-ранната си позиция.

Тя също така разкритикува един от основополагащите текстове на Европейския съюз, осъди "детинската" фалшива дилема между Европа и Брюксел и продължи да настоява за спорната идея, според която НАТО трябва да разшири гаранциите си за сигурност върху Украйна, без тя да става член на Алианса.

Нейните проевропейски съюзници в управляващата коалиция настояха в изявления за Politico, че скорошните коментари на Мелони са насочени основно към това да удовлетвори Салвини. Но големият въпрос е дали тя не е подценила доколко Тръмп наистина се обръща срещу Европа.

