"Автогол": Как митата на Тръмп може да се обърнат срещу него

П резидентът Доналд Тръмп обеща да оправи икономиката на САЩ и да намали цените. Но неговата митническа политика може да доведе до обратен ефект, пише Newsweek .

Предизборното обещание на президента Доналд Тръмп за 2024 г. да оправи икономиката на САЩ и да намали цените му помогна да си върне Белия дом.

Но само два месеца след началото на втория му мандат Тръмп превърна този печеливш въпрос в проблем чрез търговска политика, която разклати фондовите пазари и предизвика опасения сред потребителите за нарастващи разходи и упорита инфлация.

Новите широкообхватни "намалени реципрочни" мита, които Тръмп обяви в церемония в Розовата градина в сряда, включващи 34-процентно мито върху вноса от Китай, заплашват да разпалят търговски войни, да предизвикат рецесия и допълнително да разклатят общественото доверие в икономическите политики на Тръмп, според анализатори и социолози, с които Newsweek е разговарял.

"Основната тежест на митата пада върху американските потребители под формата на по-високи цени", каза Марк Занди, главен икономист в Moody's Analytics. Американската икономика ще пострада, ако Тръмп приложи новите мита и други държави отговорят с по-високи тарифи за американските стоки, добави Занди.

"Комбинацията от мита и ответни мерки ще натежи сериозно върху икономиката и в много сценарии може да ни тласне към рецесия", предупреди той.

Тръмп обяви извънредно положение в САЩ

В изказването от Белия дом преди да подпише новите мита, Тръмп заяви, че тази политика ще сложи край на десетилетия несправедливи търговски практики и ще даде старт на нова ера на "икономическа независимост".

"Нашата страна и нейните данъкоплатци са били ограбвани повече от 50 години, но това вече няма да се случва", заяви Тръмп.

Според новия план САЩ ще наложат 34-процентно реципрочно мито върху вноса от Китай, 20% върху Европейския съюз, 25% върху Южна Корея и 26% върху Индия, наред с други държави. Освен това, според програмата, САЩ ще наложат "минимално базово мито от 10%" върху вносните стоки, уточни Тръмп.

Той също така каза, че преди това обявеният план за налагане на 25% мито върху вноса на автомобили ще влезе в сила в полунощ в сряда.

Държейки графика с тарифите, президентът заяви, че е можел да наложи "пълни реципрочни" мита, но е избрал да таксува другите страни "приблизително наполовина" от техните собствени тарифи върху американския износ. Не беше ясно на какви изчисления се основават данните в графиката, а много от посочените нива на мита изглеждаха произволни. Белият дом не беше информирал медиите предварително за подробностите на съобщението в сряда.

Според Тръмп, новите мита ще донесат "трилиони долари, за да намалим данъците си и да изплатим националния си дълг, и всичко това ще се случи много бързо".

