Близки съветници на Тръмп го съветват да не разговаря с Путин

Х ората от близкото обкръжение на президента на САЩ Доналд Тръмп са го посъветвали да не се обажда на Владимир Путин, докато руският президент не се ангажира с пълно прекратяване на огъня в Украйна, съобщи „Ен Би Си Нюз“, позовавайки се на представители на администрацията.

В репортажа се добавя, че служител е предупредил, че е възможно Тръмп внезапно да реши, че иска да разговаря с Путин.

В неделя Тръмп заяви пред „Ен Би Си Нюз“, че планира да разговаря с Путин тази седмица.

