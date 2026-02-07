Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията

К онгресът на БСП се събира на заседание днес и утре в Националния дворец на културата в София, съобщиха от пресцентъра на партията. В дневния ред е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

Заседанието на 51-вия Конгрес на БСП започва в 11:00 часа.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари. Това стана няколко дни, след като правителството на Росен Желязков, в което участва и „БСП-Обединена левица“, подаде оставка след протести в страната.

БСП се събра на важен пленум преди предсрочния вот

На 10 януари Националният съвет на БСП реши да свика заседание на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари. Решението е за конгрес преди изборите, съобщи тогава пред журналисти заместник-председателят на БСП в оставка и председател на БСП-София Иван Таков. "На него първо трябва да имаме точен и ясен анализ за нашето участие в управлението, на нашата парламентарна дейност, както платформа и насоки за следващите избори, които трябва да направим, а също така и избор на ново ръководство", заяви той.

След решението на Националния съвет лидерът на БСП Атанас Зафиров коментира, че времето за свикване на конгрес е непосредствено след изборите и няма намерение да подаде оставка.

Три седмици по-късно с мнозинство Националният съвет потвърди решението си за свикване на Конгреса на 7 и 8 февруари, след направено предложение от ръководството за неговото отлагане. Ръководството направи това предложение, в случая Атанас Зафиров, който не си подаде оставката и иска да остане председател на партията, но мнозинството реши, че вървим към конгрес и смяна на председателя, каза пред журналисти председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. По думите му, Конгресът ще реши съдбата на Зафиров.

На заседанието на Националния съвет миналата седмица беше приет и план за организацията на заседанието на Конгреса, както и проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса, съобщиха от партийния пресцентър.

Предметът на спора не беше дали да се провежда конгресът или не, а за тайминга му, коментира председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров в ефира на bTV. Всички партии в момента се готвят, ние правим конгреси, каза той. Зафиров посочи, че целта на конгреса в момента е да се смени председателят на партията.

Сред номинираните от партийните конференции за председател на БСП са Крум Зарков, който в медийни участия вече изрази намерение да се кандидатира за поста, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров.

Миналата седмица, попитан дали отново ще се кандидатира за председател на БСП, Борислав Гуцанов каза, че той има номинации за поста. Мисля, че сме един-двама човека с най-много номинации, но трябва да се прецени на конгреса кой е най-подходящият, тъй като всяко време изисква своя лидер, посочи той.

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков каза, че до заседанието на конгреса ще премисли, ще види колко номинации за председател има и след това ще прецени дали ще остане в надпреварата.