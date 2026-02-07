България

Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров

7 февруари 2026, 09:30
Конгресът на БСП обсъжда смяната на председателя на партията
Източник: БТА

К онгресът на БСП се събира на заседание днес и утре в Националния дворец на културата в София, съобщиха от пресцентъра на партията. В дневния ред е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията. 

Заседанието на 51-вия Конгрес на БСП започва в 11:00 часа. 

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари. Това стана няколко дни, след като правителството на Росен Желязков, в което участва и „БСП-Обединена левица“, подаде оставка след протести в страната.  

БСП се събра на важен пленум преди предсрочния вот

На 10 януари Националният съвет на БСП реши да свика заседание на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари. Решението е за конгрес преди изборите, съобщи тогава пред журналисти заместник-председателят на БСП в оставка и председател на БСП-София Иван Таков. "На него първо трябва да имаме точен и ясен анализ за нашето участие в управлението, на нашата парламентарна дейност, както платформа и насоки за следващите избори, които трябва да направим, а също така и избор на ново ръководство", заяви той.

След решението на Националния съвет лидерът на БСП Атанас Зафиров коментира, че времето за свикване на конгрес е непосредствено след изборите и няма намерение да подаде оставка.

Три седмици по-късно с мнозинство Националният съвет потвърди решението си за свикване на Конгреса на 7 и 8 февруари, след направено предложение от ръководството за неговото отлагане. Ръководството направи това предложение, в случая Атанас Зафиров, който не си подаде оставката и иска да остане председател на партията, но мнозинството реши, че вървим към конгрес и смяна на председателя, каза пред журналисти председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков. По думите му, Конгресът ще реши съдбата на Зафиров.

На заседанието на Националния съвет миналата седмица беше приет и план за организацията на заседанието на Конгреса, както и проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса, съобщиха от партийния пресцентър.   

Предметът на спора не беше дали да се провежда конгресът или не, а за тайминга му, коментира председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров в ефира на bTV. Всички партии в момента се готвят, ние правим конгреси, каза той. Зафиров посочи, че целта на конгреса в момента е да се смени председателят на партията. 

Сред номинираните от партийните конференции за председател на БСП са Крум Зарков, който в медийни участия вече изрази намерение да се кандидатира за поста, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров.   

Миналата седмица, попитан дали отново ще се кандидатира за председател на БСП, Борислав Гуцанов каза, че той има номинации за поста. Мисля, че сме един-двама човека с най-много номинации, но трябва да се прецени на конгреса кой е най-подходящият, тъй като всяко време изисква своя лидер, посочи той.  

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков каза, че до заседанието на конгреса ще премисли, ще види колко номинации за председател има и след това ще прецени дали ще остане в надпреварата. 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
БСП Конгрес на БСП Избор на председател Атанас Зафиров Правителство на Росен Желязков Оставка Предсрочни избори Политическа платформа Анализ на управлението Национален съвет на БСП
Последвайте ни

По темата

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Иван Кристов (Човека-паяк) обяви награда от 100 000 долара за за информация за изчезналите младежи с Ивайло Калушев

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Франция и Румъния разбиха мрежа за пране на пари за над 300 милиона евро

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Защо някои хора живеят над 100 години, въпреки че пият и пушат цял живот? Ново изследване дава шокиращ отговор

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”
Ексклузивно

Кой е Николай Златков, издирван за случая „Петрохан”

Преди 15 часа
Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия
Ексклузивно

Започнаха Зимните олимпийски игри в Италия

Преди 13 часа
Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ
Ексклузивно

Огромен расистки скандал с Тръмп в САЩ

Преди 14 часа
Издирват дете след случая
Ексклузивно

Издирват дете след случая "Петрохан"

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Военни самолети на НАТО блокираха въздушното пространство над Полша</p>

Временно затворени летищата в Люблин и Жешов заради военна дейност на НАТО

Свят Преди 1 час

Въздушното пространство над Югоизточна Полша е блокирано, а полетите са спрени, за да се осигури безопасността на военните операции в региона

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Руски бомбардировки поразиха приют за кучета в Украйна

Свят Преди 1 час

"Някои от кучетата бяха откарани във ветеринарна клиника, но не бе възможно да бъдат спасени"

Голям пожар във военна база в Техеран

Голям пожар във военна база в Техеран

Свят Преди 3 часа

В социалните медии са споделени много снимки от пожара със заглавие „експлозия в Техеран“

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Геолози разгадаха 150-годишна американска загадка за "течаща нагоре" река

Любопитно Преди 3 часа

Литосферните "капки" възникват, когато плътен, богат на минерали материал се образува в основата на земната кора

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Компанията, възкресила свирепия вълк, открива биохранилище за застрашени видове

Свят Преди 3 часа

„Трябва да започнем да архивираме целия живот на Земята, защото въпреки че опазването работи, то не действа със скоростта, с която изтребваме видове“, каза главният изпълнителен директор Бен Лам

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Как да подобрим работата на Windows 11 с лесни трикове

Технологии Преди 3 часа

Операционната система на Microsoft позволява много голям набор от персонализирани настройки, чрез които потребителите могат да я нагодят според собствените си предпочитания и тя да бъде по-бърза и адаптивна за различно съдържание

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Червено ниво на магнитни бури – кода се очакват и кого ще засегнат

Свят Преди 3 часа

Колебанията в магнитното поле на Земята могат да повлияят не само на физическото благополучие, но и на емоционалното състояние, причинявайки необяснима тревожност или умора

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

Променливо време през уикенда, преди студения понеделник

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Италия, милиарди евро, мафия и зимна Олимпиада

Свят Преди 11 часа

"Това е Кортина, ние командваме тук"

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Задържаха висш гръцки офицер за шпионаж за Китай

Свят Преди 12 часа

Според той е предавал строго секретни военни данни чрез специализиран криптиран софтуер

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Ядрени обвинения между САЩ и Китай

Свят Преди 13 часа

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Хиляди либийци на погребението на Сейф ал Ислам

Свят Преди 13 часа

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

РЗИ предупреди: Водата в Сливен не става за пиене

България Преди 13 часа

Резултатите показват, че водата не отговаря на изискванията за качеството на водата

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Българин бе арестуван с над 6 кг хероин в Гърция

Свят Преди 15 часа

Стойността на конфискуваното количество се оценява на повече от 150 хиляди евро

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Разследват италианец за „лов на хора“ в Сараево

Свят Преди 15 часа

По време на войната около 11 000 цивилни са загинали от снайперски обстрел и артилерийски атаки

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

Съдът обяви за незаконен строежа в „Сините камъни“

България Преди 16 часа

Решението на Административният съд в Сливен подлежи на обжалване.

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Синтровите езера в пещера "Ухловица" преливат

sinoptik.bg
1

До 15 градуса през почивните дни

sinoptik.bg

Вдовицата на Диого Жота с емоционален жест към сина им за рождения му ден

Edna.bg

Честито: Тези редки имена празнуват имен ден днес!

Edna.bg

Стив Брус за новата ера на Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Цвети Пиронкова: Очаква ни истински тенис празник

Gong.bg

„Еврото – въпроси и отговори”: Може ли рестото да има колекционерска стойност

Nova.bg

Иво Христов за политическия проект на Радев: Партия рано или късно ще има, още не е взето решение за името

Nova.bg