Д есетки хиляди демонстранти се очаква да се съберат в баварската столица по време на Мюнхенската конференция по сигурността следващата седмица, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Досега са регистрирани общо около 120 000 участници в организираните протести, съобщи областната администрация на Мюнхен.

Демонстрациите, свързани с ежегодната среща на световни лидери и висши служители в областта на отбраната и разузнаването, привличат по-скромни тълпи през последните години.

Кой ще присъства на Мюнхенската конференция?

До вчера в Мюнхен са били подадени заяви за регистрирането на общо 21 протестни събития, които ще се проведат между сряда и неделя другата седмица. Най-голямата демонстрация се очаква на 14 февруари, събота, когато противници на управляващия режим в Иран ще се съберат на митинг. Организаторите заявиха, че за събитието са се регистрирали близо 100 000 души.

Друга демонстрация срещу провеждането на самата Мюнхенската конференция по сигурността ще се състои в центъра на града в същия ден, като се очаква около 4000 души да вземат участие в нея.

Няма руска руска делегация в Мюнхен за срещата на върха

Критици осъдиха конференцията, която се провежда всеки февруари в луксозния мюнхенски хотел "Байеришер хоф" и по време на която се обсъждат най-належащите проблеми от сферата на световната сигурност, като глобално събиране на милитаристи.

Планирани са и други митинги с общо около 3000 регистрирани участници, включително антивоенни протести и един, призоваващ за .

Тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността ще се състои от 13 до 15 февруари и ще включва специален панел, посветен на подкрепата за Украйна. Според организаторите 65 световни лидери са потвърдили участието си. В списъка с гости има министри на външните работи и на отбраната на редица държави, сред които и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.