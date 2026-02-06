Тръмп публикува AI видео със семейство Обама като маймуни

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп публикува AI видео с конспиративни твърдения за изборите, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни, предизвиквайки остра реакция от представители на Демократическата партия.

В края на едноминутния клип, публикуван в платформата „Трут Соушъл“, лицата на семейство Обама се появяват върху изображения на маймуни за около една секунда.

Видеото повтаря обвинения, че компанията за преброяване на бюлетини „Доминиън Воутинг Системс“ е помогнала за отнемането на победата на Тръмп на президентските избори през 2020 г.

Към ранните часове на 6 февруари видеото е било харесано над 1000 пъти в социалната мрежа на президента.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Канцеларията на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм – потенциален кандидат на демократите за президентските избори през 2028 г. и открит критик на Тръмп – осъди публикацията.

„Отвратително поведение от страна на президента. Всеки един републиканец трябва да осъди това. Сега“, написа прессекретариатът на Нюсъм в платформата X, цитиран от АФП.

Бен Роудс, бивш високопоставен съветник по националната сигурност и близък довереник на Барак Обама, също осъди използваните образи.

Trump posted a video depicting Barack and Michelle Obama as monkeys. Incredibly racist and disgusting. Beneath the office of the presidency, like everything he does.



Every American must condemn this. pic.twitter.com/vYbGgqqv09 — Harry Sisson (@harryjsisson) February 6, 2026

„Нека това преследва Тръмп и неговите расистки последователи – бъдещите американци ще приемат Обама като обичани фигури, а него ще изучават като петно в историята ни“, написа той в X.

През първата година от втория си мандат в Белия дом Тръмп засили използването на AI видеа в „Трут Соушъл“ и други платформи, като често възвеличава себе си и осмива критиците си.

Миналата година той публикува генерирано с изкуствен интелект видео, в което Барак Обама е арестуван в Овалния кабинет и показан зад решетки в оранжев затворнически гащеризон.

По-късно беше публикуван и клип с изкуствен интелект, в който лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис – който е чернокож – е изобразен с фалшив мустак и сомбреро.

Джефрис определи изображението като расистко.