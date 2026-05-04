Свят

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Отломки от дрона са разпръснати по улицата, докато аварийни екипи работят на място

4 май 2026, 10:04
У краински дрон е поразил висок жилищен комплекс в Москва през нощта срещу 4 май, съобщават руски медии в Telegram, като инцидентът се случва само дни преди парада за Деня на победата на Червения площад, предава Kyiv Independent.

Украинските сили са извършили атака с дрон срещу Москва през нощта на 4 май, като по информация на руски Telegram канали е била ударена висока жилищна сграда в руската столица.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват дрон, летящ на ниска височина към Москва малко преди 1:00 часа местно време. Жители съобщават, че малко след това са чули силни експлозии в града.

Снимки показват щети по горните етажи на висока жилищна сграда, за която се предполага, че е Mosfilm Tower, луксозен комплекс, разположен западно от центъра на Москва. Отломки от дрона са разпръснати по улицата, докато аварийни екипи работят на място.

Атаката изглежда е една от най-дълбоките в жилищните райони на централна Москва, като е извършена на около седем километра западно от Кремъл и Червения площад и на три километра от сградата на руското министерство на отбраната. Mosfilm Tower се намира в елитен квартал, в близост до посолства и дипломатически резиденции.

Русия и преди е съобщавала за атаки с дронове срещу Москва, въпреки че столицата разполага със силна противовъздушна отбрана. Въпреки засилването на украинските удари през последните месеци, щетите по гражданска инфраструктура в Москва остават сравнително редки.

В публикация в социалните мрежи кметът на Москва Сергей Собянин потвърди атаката, като заяви, че няма пострадали.

Информацията не може да бъде независимо потвърдена, а украинската армия към момента не е коментирала случая. Не е ясно и какъв е точният мащаб на нанесените щети. По-късно Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила още два дрона, насочени към столицата.

Украйна редовно извършва атаки с дронове срещу военни и индустриални обекти на територията на Русия.

Ударът по Москва идва само дни преди насрочения за 9 май парад по случай Деня на победата на Червения площад.

На 28 април руското министерство на отбраната обяви, че по време на тазгодишния парад няма да бъде показвана военна техника, значителна промяна за събитие, което традиционно демонстрира военна мощ. Празненствата подчертават ролята на Съветския съюз във Втората световна война, а Кремъл използва повода, за да демонстрира сила и да затвърди официалните наративи около войната в Украйна.

Източник:  Kyiv Independent    
