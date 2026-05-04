Любопитно

Най-ефективният начин за евакуация на самолет, според науката

Ново проучване разкрива, че правилното разпределение на възрастните пътници е ключът към преодоляване на 90-секундния лимит за евакуация при критични ситуации като пожар в двигателите

4 май 2026, 10:08
Източник: iStock

Л етенето вече е най-безопасният вид транспорт и става все по-сигурно, но ново проучване сочи нов начин за защита на пътниците. Според изследването най-ефективният метод за евакуация на самолет е стратегическото разпределяне на възрастните хора в кабината.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) е определила стандартно време от 90 секунди за напускане на машината при спешност. Този стандарт обаче е базиран на контролирани симулации, които не отразяват реалния хаос и разнообразната демография на борда – като например пътниците с намалена подвижност или когнитивни затруднения.

Предизвикателството на застаряващото население

С напредването на възрастта на глобалното население (очаква се средната възраст в света да нарасне от 31 на 36 години до 2050 г.), актуализирането на протоколите става критично. Новият закон EVAC, въведен в САЩ, вече настоява за правила, които отчитат реалистичните условия: тясно пространство между седалките, тесни пътеки и все повече възрастни пътници.

Симулация на „най-лошия сценарий“

Учени от Университета в Калгари, Канада, са симулирали един от най-опасните сценарии в авиацията – пожар в двата двигателя. Такава ситуация блокира изходите над крилата и принуждава всички 180 пътници (в модел на Airbus A320) да се насочат единствено към изходите в предната и задната част на самолета.

Изследователите са анализирали 27 различни сценария, включващи мъже и жени под и над 60-годишна възраст. Резултатите показват сериозни разлики:

  • Най-бърза евакуация (141 секунди): Постигната е при по-нисък процент възрастни хора (20%), които са били разпределени равномерно на места, съседни на изходите.
  • Най-бавна евакуация (218,5 секунди): Наблюдава се при висок процент възрастни пътници, дори когато те са били разположени близо до вратите.

Стратегическо настаняване вместо хаос

„Надяваме се тези констатации да помогнат на авиокомпаниите проактивно да смекчат рисковете“, обяснява невроученият Ченян (Лука) Джан.

Основният извод е, че простото поставяне на възрастни хора до вратите не винаги е решение, ако те са концентрирани на едно място. Вместо това, равномерното им и стратегическо разпределение в самолета може да оптимизира безопасността, без да се пречи на оперативната ефективност на полета.

 

Източник: sciencealert    
