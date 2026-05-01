Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че следващата седмица ще увеличи митата върху леки и товарни автомобили от Европейския съюз, обвинявайки го, че не спазва предишното търговско споразумение, сключено миналото лято.

То ограничаваше американските мита върху автомобилите и авточастите от ЕС до 15%, което е по-ниско от 25-процентното мито, което Тръмп наложи на много други търговски партньори, предаде АФП.

„Въз основа на факта, че Европейският съюз не спазва напълно договореното търговско споразумение, следващата седмица ще увелича митата, налагани на Европейския съюз за автомобили и камиони, влизащи в Съединените щати. Митото ще бъде увеличено до 25%“, написа американският президент в социалната си мрежа Трут сошъл.

Тръмп не посочи допълнителни причини за планираното увеличение на митата, но съобщението дойде ден след поредната му критика към германския канцлер Фридрих Мерц. Той призова Мерц да се съсредоточи върху прекратяването на войната в Украйна, вместо да „се меси“ по въпроса за Иран.

Германия вероятно ще бъде силно засегната от рязкото повишение на митата върху автомобилите и авточастите, тъй като тя е най-големият европейски износител и на двете.