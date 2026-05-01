Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Тръмп не посочи допълнителни причини за планираното увеличение на митата

1 май 2026, 20:48
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че следващата седмица ще увеличи митата върху леки и товарни автомобили от Европейския съюз, обвинявайки го, че не спазва предишното търговско споразумение, сключено миналото лято.

То ограничаваше американските мита върху автомобилите и авточастите от ЕС до 15%, което е по-ниско от 25-процентното мито, което Тръмп наложи на много други търговски партньори, предаде АФП.

„Въз основа на факта, че Европейският съюз не спазва напълно договореното търговско споразумение, следващата седмица ще увелича митата, налагани на Европейския съюз за автомобили и камиони, влизащи в Съединените щати. Митото ще бъде увеличено до 25%“, написа американският президент в социалната си мрежа Трут сошъл.

Тръмп не посочи допълнителни причини за планираното увеличение на митата, но съобщението дойде ден след поредната му критика към германския канцлер Фридрих Мерц. Той призова Мерц да се съсредоточи върху прекратяването на войната в Украйна, вместо да „се меси“ по въпроса за Иран.

Германия вероятно ще бъде силно засегната от рязкото повишение на митата върху автомобилите и авточастите, тъй като тя е най-големият европейски износител и на двете.

Източник: БГНЕС    
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Община Цар Калоян е осъдена за 26 000 лв. заради щети от наводнение

Община Цар Калоян е осъдена за 26 000 лв. заради щети от наводнение

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

Серия от земетресения в Невада

Серия от земетресения в Невада

<p data-end="94" data-start="0">Бритни Спиърс с обвинение за шофиране под въздействие на алкохол и наркотици</p>

Повдигнаха обвинение на Бритни Спиърс за шофиране под въздействие на алкохол и наркотици

<p>&quot;Работим, а сме бедни. Втори живот няма&rdquo;:&nbsp;БСП&nbsp;с шествие за&nbsp;Деня на труда</p>

По традиция: БСП отбелязва Деня на труда с шествие

Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание

Зрелищна възстановка в Копривщица по повод 150 години от Априлското въстание

<p>Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови</p>

След държавното посещение в САЩ: Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови

