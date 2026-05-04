Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

З араза превърна луксозен круиз в Атлантическия океан в „кораб на смъртта“. Световната здравна организация потвърди за огнище на смъртоносния хантавирус на борда на полярния експедиционен съд MV Hondius, а равносметката до момента е трагична: трима загинали, петима със съмнителни симптоми и един британски турист, който се бори за живота си в реанимация.

Хронология на трагедията

Корабът MV Hondius, собственост на нидерландската компания Oceanwide Expeditions, отплава преди около три седмици от Ушуая (Аржентина) на амбициозен 42-дневен курс, наречен „Атлантическа одисея“. Маршрутът включва Антарктическия полуостров и някои от най-отдалечените острови в Южния Атлантик.

Проблемите започват в открито море. Първата жертва е 70-годишен нидерландец, който развива внезапна треска, главоболие и коремни болки по пътя към остров Света Елена. Мъжът умира малко след пристигането на острова. Трагедията се задълбочава, когато неговата 69-годишна съпруга също се разболява. Тя е евакуирана в Южна Африка, но колабира на международното летище в Йоханесбург и умира в болница.

Третият смъртен случай е потвърден от оператора, а британски турист в момента се бори за живота си в интензивно отделение в Сандън, ЮАР. Още двама членове на екипажа на борда проявяват симптоми и се нуждаят от спешна медицинска помощ.

Какво е хантавирус и колко е опасен?

Световната здравна организация (СЗО) потвърди, че поне един от случаите е лабораторно доказан хантавирус. Експертите обясняват, че това е семейство вируси, които се разпространяват основно от гризачи (плъхове и мишки).

Основни факти за вируса:

Начин на заразяване: Чрез контакт с урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи. Най-често това става чрез вдишване на запрашен въздух, в който има частици от тези отпадъци (аерозолен път).

Симптоми: Започва като типичен грип – умора, висока температура и мускулни болки. В тежките случаи (Хантавирусен белодробен синдром) се стига до задух и събиране на течност в белите дробове.

Смъртност: Шокиращо висока – около 40% при белодробната форма.

Лечение: Няма специфично лекарство или ваксина. Пациентите се поставят на апаратно дишане (вентилатори) и поддържаща терапия.

"Много съм загрижен за този пробив," казва професор Лорънс Гостин, директор на център към СЗО. Въпреки че предаването от човек на човек е изключително рядко, струпването на толкова случаи на едно място изисква детайлно разследване.

"Плаващи петриеви панички": Проклятието на круизните кораби

Инцидентът с MV Hondius отново повдигна дебата за хигиената и безопасността на круизните пътешествия.

Исторически погледнато, тези кораби са идеална среда за разпространение на болести поради:

Затворени пространства: Хиляди хора споделят общи зони за хранене и вентилационни системи.

Постоянен микс: Пътници от различни географски ширини се срещат на едно място.

Ограничена медицинска помощ: Корабите имат лекари, но не са оборудвани като пълноценни болници за справяне с епидемии.

Предишни случаи като "Diamond Princess" (COVID-19) и масовите заразявания с Норовирус показват колко бързо една ваканция може да се превърне в карантинна зона.

Какво следва за MV Hondius?

В момента корабът е закотвен в Прая, столицата на Кабо Верде. Здравните власти на борда извършват скрининг, но ситуацията е напрегната. Операторът съобщи, че властите в Кабо Верде все още не са дали официално разрешение за евакуация на болните, докато не се направи пълна оценка на риска.

Нидерландските власти водят преговори за репатриране на оцелелите и телата на починалите. Междувременно Форин офис на Великобритания следи състоянието на хоспитализирания британец и е в контакт с местните власти.

Въпросът, който остава: Как вирус, пренасян от гризачи, е попаднал на "първия в света регистриран кораб от полярен клас 6", където цените на каютите достигат до 18 000 паунда? Разследването на хигиенните условия на борда тепърва предстои.