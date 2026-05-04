Комисия на ЕП обсъжда външното влияние на изборите у нас

Свят

Според оценката на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа последните избори за народни представители в нашата страна са били произведени прозрачно

4 май 2026, 10:24
Източник: БТА

С пециалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията ще обсъди днес данни от наблюдението за опити за външно влияние в предсрочните избори за Народно събрание в България от 19 април.

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите бяха проведени прозрачно и ефективно

Сред участниците в събитието ще бъдат служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и разследващият журналист Христо Грозев, се посочва в съобщение на ЕП. Отбелязва се, че последните избори у нас бяха осмите поред за последните пет години. Допълва се, че изборите са се състояли на фона на политическа нестабилност и опасения за корупция.

Според оценката на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа последните избори за народни представители в нашата страна са били произведени прозрачно.

Онлайн кампанията изигра важна роля за ангажираността на избирателите и улесни разпространението на дезинформация, включително за дейността на правителството, отбелязаха международните наблюдатели.

Международните наблюдатели с отчет за изборите

Въпреки че властите създадоха възможности за справяне с дезинформацията и опитите за чуждестранната намеса, пропуските в прилагането на европейското законодателство и бавното съгласуване между институциите затрудниха тяхната ефективност, се допълва в техните заключения.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
Европейски парламент Защита на демокрацията Външно влияние Избори в България Христо Грозев Политическа нестабилност Корупция Дезинформация Чуждестранна намеса Прозрачност на изборите
