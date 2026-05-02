Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Според законите на Европейския съюз, когато се открие животно с шап, всички животни във фермата трябва да бъдат умъртвени

2 май 2026, 22:55
Източник: iStock/Getty Images

Д обитъкът в още две ферми в Република Кипър е бил заразен с шап, с което общият брой на заразените ферми на острова достигна 110, съобщи изданието „Сайпръс мейл“.

И двете ферми са овцеферми и козеферми в близост до Атиену.

Междувременно отделът по ветеринарни услуги в страната съобщи че все още не е взето решение относно съдбата на животните от редки породи, при които е открита болестта.

Това решение, казаха те, ще бъде обявено „в следващите дни“.

Според законите на Европейския съюз, когато се открие животно с шап, всички животни във фермата трябва да бъдат умъртвени, въпреки че понякога има изключения за редки и застрашени породи.

В Кипър вече са умъртвени над 30 000 животни, като председателят на ветеринарната асоциация Димитрис Епаминондас по-рано заяви, че „няма по-малко болезнена алтернатива“ от умъртвяването, когато се опитваме да спрем разпространението на болестта.

„Умъртвяването на всички животни в такива случаи се изисква от европейското законодателство и няма по-малко болезнена алтернатива“, каза той, като добави, че законите на Европейския съюз по този въпрос са „особено строги“.

Той също така подчерта, че ваксинирането на животните не може да замени умъртвяването като начин за спиране на разпространението на болестта, тъй като целта на ваксината е „да ограничи предаването на болестта“.

„Дори ваксинирано животно, ако даде положителна проба, трябва да бъде умъртвено“, каза той и добави, че животните могат да останат заразни от четири до шест месеца.

Той добави, че ако се позволи на заразените животни да живеят, съществува „риск вирусът да се разпространи по-нататък по въздуха, чрез машини или по друг начин, който би засегнал други ферми“.

„Затова се взимат тези крайни мерки“, заключи той.

Източник: Симона-Алекс Михалева/БТА    
Източник: iStock/Getty Images

Иран заяви: "Топката е в полето на САЩ", готови сме и за война

Свят Преди 1 час

Иранският заместник-министър на външните работи обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 1 час

Легендарното имение „Олеандра“ се превърна в централна сцена в дългоочакваното продължение. Вижте как Клуни реагира на филмовото си присъствие и защо Емили Блънт е свързана емоционално с този имот на брега на езерото Комо

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

България Преди 2 часа

По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

Любопитно Преди 3 часа

От съдебни зали в Италия до мащабни генетични изследвания – науката пренаписва вечния спор между наследствеността и средата, разкривайки, че човекът е много по-сложен механизъм от просто съвкупност от ДНК код

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Свят Преди 3 часа

Властите разследват причините за пожара

Нефтен танкер е отвлечен край бреговете на Йемен и отклонен към Сомалия

Нефтен танкер е отвлечен край бреговете на Йемен и отклонен към Сомалия

Свят Преди 4 часа

Край Сомалия в последно време бяха извършени няколко пиратски нападения

Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями

Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями

България Преди 4 часа

Българският пилот на Кампос защити лидерството си на старта срещу нидерландеца Ван Хупен, който обаче остана на под секунда зад него дълго време

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Свят Преди 5 часа

Към декември м. г. САЩ са имали приблизително 68 000 военни на активна служба, постоянно разположени в задграничните си бази в Европа

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

България Преди 5 часа

В неделя, 3 май, държавният глава ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян

<p>&bdquo;Потенциално опасен&ldquo; астероид ще премине в близост до Земята през 2029 г.</p>

„Богът на хаоса“ Апофис се приближава към Земята, какво знаем за „потенциално опасния“ астероид

Свят Преди 5 часа

Астероидът Апофис, наречен на египетския бог на хаоса, ще премине на рекордно близко разстояние от Земята през април 2029 г. Учените от НАСА успокояват, че сблъсък не се очаква, но събитието ще предложи уникална възможност за изследване на древния обект

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

България Преди 5 часа

Според експертите свлачището е с голям обхват и засяга значителна територия, което допълнително усложнява предприемането на бързи решения

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

Любопитно Преди 6 часа

След 20 години Анди и Миранда Пристли се изправят срещу нова, по-страшна заплаха от висшата мода: дигиталното бъдеще и един безмилостен технологичен милиардер. Вижте как се промени светът на Runway в дългоочакваното продължение

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Любопитно Преди 7 часа

Принцът и принцесата на Уелс споделиха нов портрет на дъщеря си, заснет по време на семейната ваканция в Корнуол. Публикацията събра хиляди честитки, докато кралското семейство отбелязва поредица от лични празници и важни годишнини през пролетта

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Свят Преди 7 часа

Украинските ВВС съобщиха, че през изминалата нощ са свалили 142 от изстреляните от Русия 163 дрона с голям обсег

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Свят Преди 7 часа

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били обесени, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна агенция Мосад

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

България Преди 8 часа

Подаден е сигнал до РИОСВ

