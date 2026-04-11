Свят

САЩ започнаха „разчистване“ на Ормузкия проток

Ходът цели отваряне на критичния за петрола маршрут на фона на тежки икономически трусове и преговори в Исламабад

11 април 2026, 18:40
Източник: БТА

В събота американският президент Доналд Тръмп обяви в социалните мрежи, че въоръжените сили на САЩ са започнали операция по „разчистване“ на Ормузкия проток и че всички ирански кораби, предназначени за поставяне на мини, са били потопени, съобщава Reuters.

„Сега започваме процеса по разчистване на Ормузкия проток“, написа Тръмп в публикация в платформата Truth Social, като добави, че „всичките 28“ ирански „минови заградители също лежат на морското дъно“. Минути преди изявлението на Тръмп започнаха да се появяват съобщения за присъствие на американски бойни кораби в протока. Журналист от Axios, цитирайки неназован американски служител, съобщи, че „няколко“ съда на САЩ са преминали през зоната в събота. Малко след това иранската държавна телевизия разпространи опровержение от представител на армията на Техеран.

Тръмп многократно е заявявал, че американските сили са унищожили военноморския флот и военновъздушните сили на Иран, като същевременно са неутрализирали капацитета на неговите балистични и ядрени програми.

Въпреки това опасенията от ирански атаки срещу корабоплаването през последните седмици практически парализираха трафика през Ормузкия проток – критичен маршрут за световните доставки на петрол. Блокадата на протока предизвика сериозни трусове на глобалните енергийни пазари. Цените на бензина в САЩ отбелязаха рязък скок, макар по-голямата част от суровината, преминаваща през водния път, да не е предназначена директно за американския пазар.

На фона на крехкото прекратяване на огъня, представители на САЩ и Иран започнаха в събота преговори в Исламабад, организирани с посредничеството на Пакистан.

Доналд Тръмп Ормузки проток САЩ Иран Военна операция Морски мини Петролни доставки
