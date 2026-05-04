Свят

Пътник нападна стюардеса на United Airlines - опита да проникне в пилотската кабина

От началото на годината авиокомпаниите са докладвали близо 500 случая на агресивно поведение от страна на пътници

4 май 2026, 09:22
М ъж е бил задържан, след като е нападнал стюардеса и се е опитал да проникне в пилотската кабина на самолет на United Airlines при кацане на летище „Нюарк Либърти“, съобщиха властите.

Заподозреният, на 48 години, е откаран в болница за психиатрична оценка, съобщиха от полицейското управление на Пристанищната администрация пред CNN.

Един човек на борда е отказал медицинска помощ, а други пострадали няма, уточни полицията.

Инцидентът първоначално е бил докладван като сбиване, но аудиозапис от комуникацията с въздушния контрол показва, че заподозреният е нападнал член на екипажа.

„United 1837, обявяваме извънредна ситуация. Изглежда някой току-що нападна една от стюардесите“, се чува пилотът в записа.

Малко по-късно той добавя: „Мъж току-що нападна една от стюардесите и се опитва да отвори предната врата на кабината.“

„О, Боже мой“, отговаря диспечерът от наземния контрол.

Полетът е излетял от Доминиканската република и е кацнал безопасно в Нюарк в събота вечерта, съобщи Федералната авиационна администрация (FAA).

На борда на самолета Boeing 737 Max 8 е имало 170 пътници и шестима членове на екипажа, според United Airlines.

„Благодарни сме на нашия екипаж за усилията им да гарантират безопасността на колегите си и на нашите клиенти“, се казва в изявление на авиокомпанията до CNN.

От FAA съобщиха, че ще разследват инцидента.

От началото на годината авиокомпаниите са докладвали близо 500 случая на агресивно поведение от страна на пътници, според данни на агенцията.

Всеки пътник, който нападне, заплашва, сплашва или пречи на работата на екипажа, може да бъде санкциониран с глоби до 43 658 долара за всяко нарушение, посочват от FAA.

Източник: CNN    
Свят Преди 8 минути

България Преди 14 минути

Любопитно Преди 45 минути

Свят Преди 49 минути

Свят Преди 52 минути

Технологии Преди 1 час

България Преди 1 час

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Технологии Преди 2 часа

България Преди 3 часа

