Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

Има притеснения за водоизточниците, заяви кметът на Свищов Генчо Генчев

4 май 2026, 09:42
Р азлив на опасни препарати за растителна защита е установен в складовете на голям земеделски холдинг в свищовското село Вардим, съобщиха в събота от БАБХ. По случая тече проверка. 

„В събота бях уведомен от изпълнителния директор на БАБХ доктор Ангел Мавровски за ситуацията и извършената проверка, при която е установено огромно количество разлети пестициди върху голяма площ. Не съм бил на място”, заяви кметът на Свищов Генчо Генчев.

Той потвърди, че има притеснения за водоизточниците.

„Те притежават и втора база. От там е питейната вода за Свищов. Още вчера направихме необходимата организация от страна на общината и ВиК оператора. Днес пристига лаборатория, която ще започне пробовземане от водата. Очаква се резултатите да бъдат готови във вторник”, каза Генчев.

Случаят е предаден на Окръжната прокуратура и се чакат нейните разпореждания.

„Количеството препарати, открито вътре, е поставено под възбрана", допълни Генчев. Той каза още, че досега не е имало никакви проблеми с въпросното предприятие. 

По информация на Агенцията по храните пестицидите ще бъдат иззети.

„Не се унищожават просто така. Има специална процедура. Преди няколко години установихме изоставен склад с пестициди с изтекъл срок на годност. По българо-швейцарска програма те бяха иззети и обезвредени в друга държава по много специален режим”, обясни Генчев.

Екип на NOVA  се е свързал с компанията. Собственикът Светозар Дичевски е заявил, че според него има доза хипербола в представянето на ситуацията и „малко жълто петно се представя като апокалипсис”.

По думите му фирмата изпълнява своите законни дейности и никога не имала налагани санкции или възбрани. Той смята, че в случая има нещо друго, но се въздържа от коментар.

„Нищо незаконно не сме извършили", категоричен беше Дичевски.

Източник: NOVA    
