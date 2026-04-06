Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Т рети кораб, собственост на Турция, премина през разкъсвания от война Ормузки проток, съобщи турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу.

(Във видеото: Тръмп заплаши с удари по електроцентрали и мостове в Иран, ако не бъде отворен Ормузкият проток)

Иран затвори Ормузкия проток– ключов световен воден път – след като американско-израелските удари срещу Иран, започнали на 28 февруари, предизвикаха конфликт в Близкия изток и доведоха до скок в цените на петрола и газа на световните пазари.

„Турският кораб Ocean Thunder, който превозваше суров нефт от Ирак за Малайзия, снощи премина безопасно през Ормузкия проток“, написа Уралоглу в X.

Според глобалната система за проследяване на кораби Marine Traffic, корабът е тръгнал от пристанището в Басра, Ирак, предаде АФП.

Това е третият кораб, който безопасно напусна протока, след като през уикенда два кораба вече бяха напуснали района.

„С това преминаване броят на корабите, собственост на Турция, в близост до Ормузкия проток намаля до 12, а броят на корабите, поискали излизане, намаля до осем“, заяви министърът.

Той добави, че се полагат усилия за осигуряване на безопасното прехвърляне на осемте кораба, които желаят да напуснат региона, и на 156-те членове на екипажа, служещи на тези кораби.