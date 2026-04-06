Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

Турският танкер Ocean Thunder премина безопасно през блокирания от Техеран воден път, съобщиха от Анкара. Още 12 кораба и 156 моряци остават в близост до зоната на конфликта, докато светът следи със затаен дъх всяко преминаване през критичния проток

6 април 2026, 13:09
„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран
Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага
Арест в България: Задържаха мъж заради палеж на фабрика в Чехия
Техеран обещава "скъпоценна награда", ако бъде заловен пилота от сваления американски изтребител
Огнен ад в Калифорния: Бързо разрастващ се горски пожар доведе до евакуации
Влак дерайлира край Трявна, има пострадали пътници
Конфликтът в Близкия изток ескалира: Иран свали американски самолети, издирва пилот
Четирите думи на Тръмп към Пам Бонди, преди да я уволни

Т рети кораб, собственост на Турция, премина през разкъсвания от война Ормузки проток, съобщи турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу.

(Във видеото: Тръмп заплаши с удари по електроцентрали и мостове в Иран, ако не бъде отворен Ормузкият проток)

Иран затвори Ормузкия проток– ключов световен воден път – след като американско-израелските удари срещу Иран, започнали на 28 февруари, предизвикаха конфликт в Близкия изток и доведоха до скок в цените на петрола и газа на световните пазари.

„Турският кораб Ocean Thunder, който превозваше суров нефт от Ирак за Малайзия, снощи премина безопасно през Ормузкия проток“, написа Уралоглу в X.

Според глобалната система за проследяване на кораби Marine Traffic, корабът е тръгнал от пристанището в Басра, Ирак, предаде АФП.

Това е третият кораб, който безопасно напусна протока, след като през уикенда два кораба вече бяха напуснали района.

„С това преминаване броят на корабите, собственост на Турция, в близост до Ормузкия проток намаля до 12, а броят на корабите, поискали излизане, намаля до осем“, заяви министърът.

Той добави, че се полагат усилия за осигуряване на безопасното прехвърляне на осемте кораба, които желаят да напуснат региона, и на 156-те членове на екипажа, служещи на тези кораби.

Източник: БГНЕС    
Ормузки проток Турция Иран Военен конфликт Петрол Корабоплаване Министър на транспорта Цени на петрола и газа Безопасно преминаване Ирак
Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Ако на Коледа не сте видели сняг, това е твърде вероятно да стане на Великден, предупреди климатологът Симеон Матев

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

Солари по блоковете: Между желанието за пестене и закона

Защо котката ми се мие върху мен

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Явор Божанков остана без шофьорска книжка

Депутатът си признал, че не се подчинил на полицейско разпореждане

Не пропускайте това сутрин! Ще ви бъде трудно през деня

Сутрин без закуска изглежда като нещо дребно за мнозина, но тялото може да пострада много. Тогава една обикновена работна сутрин може да се превърне в борба с умора, раздразнителност и постоянни мисли за храна

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

„Твоето творчество остава вечно!“: Лили Иванова се сбогува с големия Михаил Белчев

„Твоето творчество остава вечно!“: С тези думи Примата Лили Иванова се преклони пред паметта на поета Михаил Белчев. България скърби за един от най-големите си артисти, чиито песни и стихове промениха съдбата на българската музика

Американско-израелски удари убиха началника на разузнаването на Иранската революционна гвардия

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

Лиса Кудроу: Никой не го беше грижа за мен, наричаха ме шестия Приятел

Актрисата, изиграла култовата Фийби Бюфе, разкрива откровено, че в началото на кариерата си е била подценявана от индустрията и дори от собствените си агенти

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Астролозите са съставили класация на най-честните зодиакални знаци, а резултатите може да променят начина, по който виждате любимите си хора

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

След 15 години вярна служба, личната асистентка на принца и принцесата на Уелс, Наташа Арчър, разкрива подробности за работата си в кралския двор

„Отговорни на пътя", еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)

Ще направим демонстрация на спиране с различни скорости и едновременно с това избягване на препятствие, упражнение, в което мнозина водачи се фокусират само върху препятствието на пътя

Унищожиха невзривен боеприпас край Стара Загора

Той е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

Основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си, посочва Велислава Делчева

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Ако „модернизираният“ модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди повторното въвеждане на задължителната служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законодателството беше прието от долната камара на Бундестага през декември

Миниатюрната чанта и любимата рокля: Принцеса Кейт обра овациите на Великден (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън се появи в безупречен вид за празничната служба в замъка Уиндзор. Принцесата на Уелс заложи на класическа визия в кремаво, докато крал Чарлз и Камила поведоха семейството за традиционния великденски обяд

