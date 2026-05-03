Свят

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

И защо българското производство се изнася, а на пазара у нас има гръцки ягоди

3 май 2026, 12:15
Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство
Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?
Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово
Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана
Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче
Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Започна сезонът на ягодите. Първите български в евро вече са по пазарите у нас. Но цената им е двойно, а дори тройно по-висока в сравнение с миналата пролет, пише NOVA.

Освен това българските ягоди се оказа, че се изнасят за чужбина. А у нас се продават гръцки. 

Нина и Пенко отглеждат 45 оранжерии с ягоди в землището на Кричим. Засадили са ги преди 9 месеца. Въпреки че тази година ягодите са узрели с 20 дни по-късно заради по-студената зима, добивите са по-големи.

Протест с ниски цени на родни домати и краставици

„Тази година почти на 100% отглеждаме ягодите биологично – с много малко използване на препарати, само когато е нужно. Засега почти на 100% ягодата е биологична”, казва Пенко.

Първата реколта, която излиза оттук преди две седмици, е изкупена веднага. За първи път тази година ягодите се търгуват в евро. И няма повишение на цената в сравнение с миналата пролет, казват производителите. Най-големият им разход е работната ръка.

„Ако миналата година е било 6 лева, тази е 3 евро. Няма разлика в тази цена. Но относно разходите има – около 30–40%”, казва Нина. „Тази година надниците, които плащаме, са с 20% повече от миналата година. Торовете и препаратите – както са биологични – са доста по-скъпи от обикновените”, обяснява Пенко.

Череши по 50 лв., домати по 5 лв., нормално ли е

Между 3 и 4 евро за килограм в момента е цената на едро от оранжериите. Родните производители са принудени да изнасят стоката си в чужбина, за да оцелеят.

„Просто вносът от Гърция е доста голям. Не можем да се преборим с техните цени. Явно тяхното субсидиране от държавата е по-различно от нашето. И сега в момента българите ядат гръцка ягода, а нашата ягода се транспортира за Румъния. Около 20% от моето производство се дава на българския пазар. Просто стоката не се реализира – не е оценена на цената, която искаме ние. С бусове идват хора, товарят, продават. Ходят на техните тържища и борси в Букурещ. Например днешният търговец, който беше тук, беше от Букурещ”, обяснява Пенко.

По пазарите в големите градове у нас цената на ягодите стига до 8 евро за килограм, установи проверка на екипа ни. Крайпътните сергии и по-малките населени места предлагат по-ниски цени.

Има ли български плодове и зеленчуци на пазара

Колкото е била в лева, толкова струва сега в евро, казва Дени Димитрова от Ново село – 5 евро килограмът.

След 10 дни ще са готови ягодите, засети на открито по полето. Тогава цената по пазарите ще тръгне надолу, прогнозират търговците. Но с максимум 2,50 евро.

В Кричим ягодите са основен поминък за над 200 семейства. Градът, известен като Столицата на ягодите, и тази година организира фестивал на сладкия плод. Той ще се проведе следващата седмица.

Източник: NOVA    
Ягоди Сезон на ягодите Цени на ягоди Български ягоди Износ и внос Производители на ягоди Кричим Биологично производство Пазар на ягоди Фестивал на ягодите
Последвайте ни

По темата

„Прогресивна България

„Прогресивна България" потвърдиха - Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Volkswagen обмисля да продава китайските си модели в Европа

Volkswagen обмисля да продава китайските си модели в Европа

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 15 часа
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 14 часа
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 14 часа
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Свят Преди 34 минути

Снегът беше достатъчен, за да покрие върховете и временно да затрудни движението по булевард „Парнитос“

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

България Преди 46 минути

Сега предстои поне един месец на проучвания - геоложки, хидрогеоложки, хидроложки

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Свят Преди 2 часа

<p>Канцерогенни ядки: Спряха 18 тона фъстъци от Египет</p>

БАБХ спря 18 тона фъстъци от Египет заради завишени нива на афлатоксини

България Преди 3 часа

Канцерогенни вещества са открити при лабораторен контрол на БАБХ

<p>Тръмп:&nbsp;САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия</p>

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Свят Преди 3 часа

Президентът обяви възможно допълнително изтегляне над 5000 войници, засилвайки напрежението в НАТО

<p>&quot;Клюкарката&quot; се завръща</p>

"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

Любопитно Преди 3 часа

Книгата ще проследи социалния възход на Блеър в съвременен Ню Йорк

<p>Областният управител на Смолян съобщи актуални данни за свлачището край&nbsp;Пампорово</p>

Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

България Преди 4 часа

По обходния маршрут има и свличане в село Стойките, обяви областният управител Зарко Маринов

<p>Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда</p>

Четвърта неделя след Великден: Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда

Любопитно Преди 4 часа

В евангелското четиво се припомня изцерението, извършено от Иисус Христос край Овчи порти в Йерусалим

<p>&quot;Вълчицата&quot;&nbsp;се завърна! Шакира разтърси Рио с мегашоу на плажа</p>

Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Любопитно Преди 5 часа

Латино звездата събра огромна публика и откри шоуто си с хита „La fuerte“

<p>&quot;Не мога да си представя!&quot;&nbsp;- Тръмп взриви с коментар за Иран</p>

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

Свят Преди 5 часа

Американският президент предупреждава за възможна ескалация при провокации

<p>&quot;Хизбула&quot;&nbsp;реагира остро на&nbsp;видео, осмиващо бойците ѝ</p>

"Хизбула" осъди сатирично видео, публикувано от ливанска телевизия

Свят Преди 5 часа

Карикатурата изобразява участници в конфликта като анимационни персонажи

<p>Украйна санкционира бивш високопоставен сътрудник на президента</p>

Зеленски наложи санкции на бившия си началник на канцеларията Андрий Богдан

Свят Преди 5 часа

Мерките включват замразяване на активи и забрана за търговски сделки

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

Среща на върха в Армения: Илияна Йотова с ключови разговори за Европа

България Преди 5 часа

В програмата са срещи с Пашинян и Константинос Тасулас

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Тайните за топ форма на Ан Хатауей и звездния каст на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 6 часа

Треньорката Моник Истууд разкрива как Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи изглеждат по-добре от всякога 19 години след оригинала, залагайки на многопосочни движения и балетна прецизност, вижте как

.

Откриха в стар дървен сандък изгубен от 129 години филм с първия „робот“ в киното

Любопитно Преди 6 часа

Кратката комедия показва фокусник, който влиза в комична схватка със своето непокорно механично творение

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

46-годишен канадец живее като 6-годишно момиче, след като напуска семейството си

Свят Преди 6 часа

Бивш семеен мъж и механик започва нов живот под идентичността „Stefonknee“

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Създадоха интерактивен 3D модел на свлачището в Смолянско

sinoptik.bg
1

Необичайно топло в Централна и Източна Европа

sinoptik.bg

Най-дългото слънчево затъмнение на века наближава

Edna.bg

Папи Ханс: Свободен съм и точно затова съм неудобен

Edna.bg

НА ЖИВО: Арда - Черно море, съставите

Gong.bg

ВИП поздрав: Лили Иванова с пожелания за титлата (снимка)

Gong.bg

От „Прогресивна България" потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

Nova.bg

Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Nova.bg