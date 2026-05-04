Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

4 май 2026, 09:04
Тръмп обяви операция "Свобода" - американци ще ескортират кораби в Ормузкия проток. Иран заплаши с отговор
Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад
Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година
Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство
Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?
Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово
Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

П родължава посещението на президента Илияна Йотова в Армения за участието й в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, чието откриване е днес в Ереван, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Лидерите от Европа и региона вече започнаха да се събират. Срещите са по две годишно - през пролетта и есента.

Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, като Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украйна, но също и  държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия.

Организацията беше създадена, след като Русия нападна Украйна през 2022 г. Идеята е засилване на връзките - икономически, културни и в сферата на отбраната, между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те.

Като структура общността е подобна на Г-7 и Г-20, като няма свой секретариат, бюджет или служители. 

Йотова ще участва в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа.

В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Предвидена е и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас.

Срещата на върха ще бъде председателствана съвместно от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и министър-председателя на Армения Никол Пашинян, според информация на официалния уебсайт на Съвета на ЕС и на Европейския съвет.

Вчера президентът Илияна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения.

Президентът Йотова беше посрещната в 131-во Основно училище „Пейо Яворов“  с изпълнение от ученици на „Моя страна, моя България“ и на български народни танци. В училището, което от 1966 г. носи името на големия български поет, се изучава български фолклор.

Засилване на двустранното сътрудничество между България и Армения обсъдиха на среща в Ереван държавният глава Илияна Йотова и арменският й колега Вахагн Хачатурян. Президентът Йотова изтъкна значението на Европейската политическа общност за свързаността в Европа и развитието на отношенията на континента.

Източник: БТА/София Господинова    
Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Тръмп обяви операция "Свобода" - американци ще ескортират кораби в Ормузкия проток. Иран заплаши с отговор

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми": Невероватната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Руски удари в Херсонска област взеха жертва, сред пострадалите има и дете

Засегнати са жилищни и инфраструктурни обекти

Кирил Домусчиев: Следващото правителство е поставено пред огромно изпитание да спре бюджетните дефицити, захранващи рекордната инфлация

България Преди 14 минути

Ето за какво още предупреждава председателят на КРИБ

Силно земетресение разтърси Филипините

Трусът е бил на дълбочина от 73,3 километра

Любопитно Преди 45 минути

Ново проучване разкрива, че правилното разпределение на възрастните пътници е ключът към преодоляване на 90-секундния лимит за евакуация при критични ситуации като пожар в двигателите

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Отломки от дрона са разпръснати по улицата, докато аварийни екипи работят на място

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Украинският президент поиска засилване на дипломатическия натиск върху Русия и по-бърз достъп до европейската помощ

Кой ще плати цената за възхода на AI

Изкуственият интелект безспорно ще навлезе в много индустрии и ще замени работни места. Това вече изглежда гарантирано, най-малкото защото много компании го очакват. Но има ли разминаване между техните желания и нагласите на хората

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

Има притеснения за водоизточниците, заяви кметът на Свищов Генчо Генчев

Пътник нападна стюардеса на United Airlines - опита да проникне в пилотската кабина

Свят Преди 1 час

От началото на годината авиокомпаниите са докладвали близо 500 случая на агресивно поведение от страна на пътници

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Причините за случилото се се изясняват

Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин, огънят е извън контрол

Огънят е обхванал площ от около 113 хектара – равна на приблизително 160 футболни игрища

Почитаме света Пелагия от Тарс – мъченицата, избрала вярата пред всичко

Тя живяла през трети век, по времето на император Диоклетиан

Китайският мащаб и размах, от който всички се страхуват

Технологии Преди 2 часа

Посетихме завода на Zeekr, простиращ се на 1,3 млн. кв. м, уверявайки се в това, което вече ми беше ясно: китайската автомобилна вълна ще залее Европа и тези без спасителен пояс ще потънат

Пожар в база за вторични суровини в Сливен

На място работят четири екипа на пожарната

Инцидент със самолета на испанския премиер на път за срещата в Армения

Той е бил принуден да кацне извънредно в Анкара заради "технически проблем"

