Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Ограниченията включват изолация, забрана за телефонни разговори и постоянен надзор

3 май 2026, 07:36
А двокатите на мъжа, обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп по време на официална вечеря за журналисти миналия уикенд, поискаха вчера от съдия да го извади от режима на предпазни мерки срещу самоубийство в затвора във Вашингтон, предаде Ройтерс.

Според обвинението Коул Томас Алън е нахлул през контролно-пропускателен пункт и е стрелял с пушка преди вечерята на кореспондентите в Белия дом на 25 април.

Алън първоначално е бил настанен в „безопасна килия“, описана от адвокатите му в документ, внесен в Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия, като помещение с тапицерия по пода и стените с денонощен режим на изолация и изискване да носи „жилетка, подобна на усмирителна риза“.

След това режимът му е бил смекчен до „предпазни мерки срещу самоубийство“, което означава, че Алън все още не може да провежда телефонни разговори, да приема посещения от никого освен от юридическия си екип или да прекарва време извън килията си, освен за срещи с адвокатите си или за душ, и то с придружител, се казва в документа.

Опитът за атентата срещу Тръмп разкрит в детайли

В петък медицинска сестра е препоръчала тези предпазни мерки да бъдат прекратени, но към момента на посещението на един от служебните му защитници същия ден те все още са били в сила, се посочва в документа.

Режимът на Алън „се равнява на наказание“ и го лишава от възможности като използването на затворнически таблет, „който би му позволил да общува с близки извън затвора“, заявяват адвокатите му.

Алън е обвинен в опит за убийство, в произвеждане на изстрел с огнестрелно оръжие по време на престъпление с насилие и в незаконно транспортиране на оръжия и боеприпаси през границите на щати. Той още не е заявил дали се признава за виновен.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
