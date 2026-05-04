Любопитно

Антонио Бандерас изненада Радина Кърджилова в Мадрид: Какво се случи зад кулисите?

Холивудската легенда Антонио Бандерас изненада екипа на Народния театър в Мадрид, като изгледа финалния спектакъл на „Медея“. Актьорът лично поздрави Радина Кърджилова за блестящата ѝ игра, а тя сподели емоцията си: „Треперят ми краката от радост!“

4 май 2026, 10:39
Източник: Instagram:radinakardzhilova/screenshot

Б ългарското театрално изкуство триумфира в сърцето на Испания. В продължение на четири поредни вечери трупата на Народния театър „Иван Вазов“ представяше спектакъла „Медея“ пред мадридската публика. Кулминацията на турнето обаче дойде в последната вечер, когато сред зрителите се появи световната мегазвезда Антонио Бандерас.

Холивудският актьор не само изгледа постановката, но и лично се срещна с екипа след финалните аплодисменти. Бандерас отдели време на всеки от артистите, като изрази специалното си възхищение от превъплъщението на Радина Кърджилова в главната роля.

Емоцията от срещата бе споделена от самата актриса в социалните мрежи. Кърджилова публикува кадри и кратко видео, на които се вижда как усмихнатият Бандерас я поздравява топло, докато тя приема комплиментите с вълнение и скромност.

Актрисата не скри огромното си вълнение от неочакваната подкрепа на своя колега. Ето какво сподели тя в личния си профил в Instagram:

„Какво щастие!
ЩАСТИЕ, Хора!
Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата “Медея”
Благодаря!
Благодаря!
Благодаря!
Треперят ми краката от радост!
Grasias! 🥳🥳🥳🥳“

Гостуването на „Медея“ в Мадрид е поредното доказателство за високото ниво на родния театър, който успява да впечатли дори най-големите имена в световното кино.

Български театър Народен театър Медея Мадрид Испания Антонио Бандерас Радина Кърджилова Триумф Световно признание Холивудски актьор
