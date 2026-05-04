България

БАБХ откри над 360 кг негодни храни в ученически столове и кухни в цялата страна

Инспекторите са съставили 11 акта и са издали 42 предписания

4 май 2026, 11:19
БАБХ откри над 360 кг негодни храни в ученически столове и кухни в цялата страна
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

О бщо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни‑майки, обекти за раздаване на храна и кетъринг в различни части на страната. 

Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми.

Над половин тон негодна храна в училищен стол

Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231,6 кг храни в нарушение. Инспекторите на БАБХ са установили неправилно съхранение, изтекъл срок на годност, липса на идентификационна маркировка проблеми със сградния фонд, съобщиха от агенцията. 

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

В ученически столове в София са възбранени 39,52 кг месни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Констатирани са пропуски във водената документация. В студентски стол в Хасково пък готвени ястия са съхранявани при минусова температура, липсват процедури и договор за управление на отпадъчни животински продукти. Във Варна е открита риба без задължителната маркировка. В Търговище са намерени храни без етикети на български език и с изтекъл срок на годност. В ученически бюфет в Правец е установен имитиращ на млечния продукт, влаган в сандвичи. В Смолян до децата е стигало негодно кисело мляко. 

След проверки на БАБХ: Унищожават над 6,5 тона храни в предприятие край Дряново

Освен проблемите с храните, често срещани са нарушенията, свързани със сградния фонд и хигиенните условия – липса на топла вода, недобра вентилация, амортизирани помещения и наличие на ненужни вещи в работните зони. Установени са и пропуски в системите за самоконтрол – липса или нередовно водене на документация.

Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по‑тежките нарушения са съставени 11 акта. 

Източник: БГНЕС    
БАБХ Негодни храни Проверки на храни Хранителна безопасност Столове за хранене Нарушения с храни Изтекъл срок Хигиенни условия Унищожаване на храни Обществено хранене
Последвайте ни
Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Антонио Бандерас изненада Радина Кърджилова в Мадрид: Какво се случи зад кулисите?

Антонио Бандерас изненада Радина Кърджилова в Мадрид: Какво се случи зад кулисите?

Европа се опасява, че

Европа се опасява, че "прозорецът на възможностите" за Путин се е отворил

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Какво знаем за смъртоносния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Емоционална практичност: Nissan Micra се връща към корените си чрез EV (тест драйв)

Емоционална практичност: Nissan Micra се връща към корените си чрез EV (тест драйв)

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Най-новият български сериал „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA

Любопитно Преди 11 минути

Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова се впускат в разплитането на загадъчно престъпление в Рилския манастир

Меган Маркъл на тайно посещение в Чикаго: Херцогинята стана кръстница

Меган Маркъл на тайно посещение в Чикаго: Херцогинята стана кръстница

Любопитно Преди 43 минути

Меган се завърна към студентските си години за специален личен празник, дни преди рождения ден на принц Арчи

<p>Домусчиев: Следващото правителство е поставено пред огромно изпитание</p>

Кирил Домусчиев: Следващото правителство е поставено пред огромно изпитание да спре бюджетните дефицити, захранващи рекордната инфлация

България Преди 1 час

Ето за какво още предупреждава председателят на КРИБ

Комисия на ЕП обсъжда външното влияние на изборите у нас

Комисия на ЕП обсъжда външното влияние на изборите у нас

Свят Преди 1 час

Според оценката на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа последните избори за народни представители в нашата страна са били произведени прозрачно

о

„Дяволът носи Прада 2“ превзе боксофиса: Зашеметяващ дебют и милиони приходи

Любопитно Преди 1 час

Продължението на култовата лента оглави боксофиса с приходи от 233 млн. долара, изпреварвайки мюзикъла за Майкъл Джексън. Въпреки смесените критични отзиви, интересът към Миранда Пристли бележи рекорден скок 20 години по-късно

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

България Преди 1 час

След срещите с парламентарно представените политически формации държавният глава ще направи изявление пред медиите

Силно земетресение разтърси Филипините

Силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 1 час

Трусът е бил на дълбочина от 73,3 километра

,

Най-ефективният начин за евакуация на самолет, според науката

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване разкрива, че правилното разпределение на възрастните пътници е ключът към преодоляване на 90-секундния лимит за евакуация при критични ситуации като пожар в двигателите

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Свят Преди 1 час

Отломки от дрона са разпръснати по улицата, докато аварийни екипи работят на място

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Свят Преди 1 час

Украинският президент поиска засилване на дипломатическия натиск върху Русия и по-бърз достъп до европейската помощ

Кой ще плати цената за възхода на AI

Кой ще плати цената за възхода на AI

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект безспорно ще навлезе в много индустрии и ще замени работни места. Това вече изглежда гарантирано, най-малкото защото много компании го очакват. Но има ли разминаване между техните желания и нагласите на хората

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

България Преди 2 часа

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

България Преди 2 часа

Има притеснения за водоизточниците, заяви кметът на Свищов Генчо Генчев

<p>&quot;Обявяваме извънредна ситуация&quot;: Пътник нападна стюардеса&nbsp;- опита да проникне в пилотската кабина</p>

Пътник нападна стюардеса на United Airlines - опита да проникне в пилотската кабина

Свят Преди 2 часа

От началото на годината авиокомпаниите са докладвали близо 500 случая на агресивно поведение от страна на пътници

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Свят Преди 2 часа

Причините за случилото се се изясняват

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Свят Преди 2 часа

Тя ще се включи в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

DARА замина за Виена: Ще дам всичко от себе си, за да представя България достойно

Edna.bg

От фен до бизнес: как момиче превърна любовта си към Тейлър Суифт в доходоносна кариера

Edna.bg

Левски почете паметта на Георги Аспарухов (снимки)

Gong.bg

Арне Слот се подигра с феновете на Манчестър Юнайтед (снимки)

Gong.bg

Обявиха графика на консултациите с партиите при президента

Nova.bg

Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото правителство

Nova.bg