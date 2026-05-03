Свят

Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад

Година след корабокрушението край Сицилия, отнело живота на британския магнат Майк Линч и още 6 души, разследващите изключиха версията за „непреодолима стихия“. Нови разкрития сочат към фатално подценяване на времето и липса на адекватна реакция

3 май 2026, 17:43
Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година
Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство
Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?
Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово
Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана
Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Л уксозната суперяхта на британския технологичен магнат Майк Линч, която потъна край бреговете на Сицилия, не е била жертва на катастрофална буря, а е била обречена заради действията на екипажа. Това твърди нов, шокиращ доклад по случая.

Експерти, наети от италианската прокуратура, получиха задачата да изследват метеорологичните условия в Тиренско море на 19 август 2024 г. Тогава яхтата Bayesian, собственост на милиардера Майк Линч, се преобърна и потъна, отнемайки живота на бизнесмена, неговата дъщеря тийнейджърка и още петима души.

Първоначалният доклад установява, че предполагаемата смъртоносна буря е била „малко повече от шквал (внезапно, силно и краткотрайно усилване на вятъра)" и е била напълно управляема в момента, в който е връхлетяла 56-метровия кораб в италиански води.

Предварителните заключения хвърлят вината върху членовете на екипажа за подценяване силата на бурята, предприемане на неправилни действия в хаоса и липсата на определени защитни мерки.

По-рано експерти теоретизираха, че плавателният съд се е преобърнал по време на събитие тип „черен лебед“ – внезапно формиране на торнадо, което е ударило съда.

Прокуратурата в сицилианския град Термини Имерезе води наказателно разследване за смъртоносното корабокрушение. Капитанът Джеймс Кътфийлд, главният инженер Тимъти Паркър Итън и морякът Матю Грифитс могат да бъдат изправени пред обвинения, включително за корабокрушение по непредпазливост и множество убийства по небрежност.

Грифитс, който е бил на нощна вахта по това време, „не е осъзнал... че лодката е поела вода“ и е обвинен в небрежност поради „лоша практика, безразсъдство и неопитност“, се казва в постановлението на прокурора.

Според обвинението двамата подчинени не са предупредили правилно Кътфийлд за опасностите, а капитанът на кораба не е уведомил пътниците, че има „опасност от предстоящо корабокрушение“.

Строителят на кораба, Perini Navi, също може да носи отговорност, след като „непотопяемата яхта“ на стойност 37 милиона долара беше погълната от водите на Средиземно море за по-малко от 16 минути.

59-годишният Линч беше домакин на 11 гости, включително съпругата му и 18-годишната им дъщеря Хана, когато катастрофата се случи малко преди 5 часа сутринта.

Хронология на трагедията край Сицилия:

  • Британският технологичен магнат Майк Линч беше идентифициран като едно от телата, извадени от останките. Дъщеря му Хана беше последната открита жертва.
  • Линч, известен като „британския Бил Гейтс“, беше поканил гости от юридическата фирма Clifford Chance и своята компания Invoke Capital.
  • Кадри от охранителни камери, заснети на 200 метра от мястото на инцидента, показват как Bayesian изчезва за секунди.
  • Междинен доклад на Службата за разследване на морски произшествия установи, че вятърът внезапно се е усилил до над 70 възела.
  • Корабът се е наклонил на 90 градуса надясно за по-малко от 15 секунди, което незабавно е изключило генераторите.
Един загинал и шестима изчезнали след буря, потопила суперяхта край Сицилия
9 снимки
Един загинал и шестима изчезнали след буря
Един загинал и шестима изчезнали след буря
Един загинал и шестима изчезнали след буря
Един загинал и шестима изчезнали след буря

Вдовицата на Линч, Анджела Бакарес, оцеля при потъването заедно с още 15 души. През март тя беше осъдена да плати над 1,2 милиарда долара по дело от 2015 г.

Върховният съд в Лондон присъди сумата на Hewlett-Packard, след като компанията спечели дело за възстановяване на загуби от придобиването на софтуерната фирма на Майк Линч – Autonomy, през 2011 г. Линч беше признат за виновен в изкуствено надуване на стойността на компанията преди продажбата. След решението Бакарес е изправена пред сигурен фалит, тъй като наследството на съпруга ѝ се оценява на 669 милиона долара.

Източник: nypost.com    
Майк Линч Яхта Bayesian Потъване на яхта Крайбрежие на Сицилия Небрежност на екипажа Криминално разследване
Последвайте ни

По темата

Възрастна жена загина, а 5-годишно дете и майка му пострадаха на Северна скоростна тангента

Възрастна жена загина, а 5-годишно дете и майка му пострадаха на Северна скоростна тангента

Марко Рубио стана диджей: Вижте как се забавлява „министърът на всичко“ в Маями

Марко Рубио стана диджей: Вижте как се забавлява „министърът на всичко“ в Маями

Зеленски: Украйна удари руското пристанище Приморск

Зеленски: Украйна удари руското пристанище Приморск

Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад

Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
10 породи котки с красиви сини очи

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 20 часа
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 19 часа
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 19 часа
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Бог е с нас“: DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“

„Бог е с нас“: DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“

България Преди 1 час

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента Bangaranga, с която ще открие втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена

Илияна Йотова подписа декларация за стратегическо партньорство с Армения

Илияна Йотова подписа декларация за стратегическо партньорство с Армения

България Преди 2 часа

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ

Двама мигранти загинаха, 16 ранени при опит за прекосяване на Ламанша

Двама мигранти загинаха, 16 ранени при опит за прекосяване на Ламанша

Свят Преди 3 часа

Плавателният съд, в който е имало 82 души, е отплавал снощи от плажа Ардело, намиращ се на няколко километра южно от Булон сюр Сен

Путин ще има срещи с Лукашенко и Фицо

Путин ще има срещи с Лукашенко и Фицо

Свят Преди 3 часа

9 май ще бъде натоварен работен ден, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл: Цените на петрола може да се повишат още повече

Кремъл: Цените на петрола може да се повишат още повече

Свят Преди 4 часа

Енергоносителите и горивата поскъпнаха чувствително на международните пазари след началото на войната, започнала в Близкия изток с нападението на САЩ и Израел срещу Иран

<p>Кой е кандидатът за премиер на &bdquo;Прогресивна България&ldquo;</p>

„Прогресивна България" потвърдиха - Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

България Преди 5 часа

Целта ще е до края на седмицата да има редовно правителство

Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Свят Преди 5 часа

Снегът беше достатъчен, за да покрие върховете и временно да затрудни движението по булевард „Парнитос“

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

България Преди 5 часа

Сега предстои поне един месец на проучвания - геоложки, хидрогеоложки, хидроложки

Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Свят Преди 6 часа

Губернаторът на руската Ленинградска област съобщи за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Свят Преди 7 часа

Жителите са изправени пред евакуации и риск от свлачища

<p>Папи Ханс разкри концепцията зад последния си проект &quot;Слънцето&quot;</p>

Папи Ханс: Престъпление е срещу културата да се лъже за поп музиката

Любопитно Преди 7 часа

Поп музиката, радиото и "изкривената реалност"

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Свят Преди 7 часа

<p>Канцерогенни ядки: Спряха 18 тона фъстъци от Египет</p>

БАБХ спря 18 тона фъстъци от Египет заради завишени нива на афлатоксини

България Преди 8 часа

Канцерогенни вещества са открити при лабораторен контрол на БАБХ

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Свят Преди 8 часа

Преди ключова среща, посветена на кърлинга, високопоставен украински министър заяви, че е "дълбоко обезпокоен" от тенденцията към повторно приемане на руските спортисти

<p>Тръмп:&nbsp;САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия</p>

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Свят Преди 8 часа

Президентът обяви възможно допълнително изтегляне над 5000 войници, засилвайки напрежението в НАТО

<p>&quot;Клюкарката&quot; се завръща</p>

"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

Любопитно Преди 8 часа

Книгата ще проследи социалния възход на Блеър в съвременен Ню Йорк

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Създадоха интерактивен 3D модел на свлачището в Смолянско

sinoptik.bg
1

Необичайно топло в Централна и Източна Европа

sinoptik.bg

Отиде си доайенът на театър "Българска армия" Петър Димов

Edna.bg

Принцеса Шарлот порасна: Новият ѝ портрет разтопи кралските фенове

Edna.bg

Сър Алекс Фъргюсън откаран с линейка в болница

Gong.bg

Християн Петров поигра при важна победа на Хееренвеен

Gong.bg

Да разгадаеш миналото по суша и море: Няколко невероятни истории с Михаил Заимов

Nova.bg

Димитър Илиев: В първите три дни от Джиро д’Италия ще има много затворени пътища в страната

Nova.bg