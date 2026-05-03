Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад

Л уксозната суперяхта на британския технологичен магнат Майк Линч, която потъна край бреговете на Сицилия, не е била жертва на катастрофална буря, а е била обречена заради действията на екипажа. Това твърди нов, шокиращ доклад по случая.

Експерти, наети от италианската прокуратура, получиха задачата да изследват метеорологичните условия в Тиренско море на 19 август 2024 г. Тогава яхтата Bayesian, собственост на милиардера Майк Линч, се преобърна и потъна, отнемайки живота на бизнесмена, неговата дъщеря тийнейджърка и още петима души.

Първоначалният доклад установява, че предполагаемата смъртоносна буря е била „малко повече от шквал (внезапно, силно и краткотрайно усилване на вятъра)" и е била напълно управляема в момента, в който е връхлетяла 56-метровия кораб в италиански води.

Предварителните заключения хвърлят вината върху членовете на екипажа за подценяване силата на бурята, предприемане на неправилни действия в хаоса и липсата на определени защитни мерки.

По-рано експерти теоретизираха, че плавателният съд се е преобърнал по време на събитие тип „черен лебед“ – внезапно формиране на торнадо, което е ударило съда.

Прокуратурата в сицилианския град Термини Имерезе води наказателно разследване за смъртоносното корабокрушение. Капитанът Джеймс Кътфийлд, главният инженер Тимъти Паркър Итън и морякът Матю Грифитс могат да бъдат изправени пред обвинения, включително за корабокрушение по непредпазливост и множество убийства по небрежност.

Грифитс, който е бил на нощна вахта по това време, „не е осъзнал... че лодката е поела вода“ и е обвинен в небрежност поради „лоша практика, безразсъдство и неопитност“, се казва в постановлението на прокурора.

Според обвинението двамата подчинени не са предупредили правилно Кътфийлд за опасностите, а капитанът на кораба не е уведомил пътниците, че има „опасност от предстоящо корабокрушение“.

Строителят на кораба, Perini Navi, също може да носи отговорност, след като „непотопяемата яхта“ на стойност 37 милиона долара беше погълната от водите на Средиземно море за по-малко от 16 минути.

59-годишният Линч беше домакин на 11 гости, включително съпругата му и 18-годишната им дъщеря Хана, когато катастрофата се случи малко преди 5 часа сутринта.

Хронология на трагедията край Сицилия:

Британският технологичен магнат Майк Линч беше идентифициран като едно от телата, извадени от останките. Дъщеря му Хана беше последната открита жертва.

Линч, известен като „британския Бил Гейтс“, беше поканил гости от юридическата фирма Clifford Chance и своята компания Invoke Capital.

Кадри от охранителни камери, заснети на 200 метра от мястото на инцидента, показват как Bayesian изчезва за секунди.

Междинен доклад на Службата за разследване на морски произшествия установи, че вятърът внезапно се е усилил до над 70 възела.

Корабът се е наклонил на 90 градуса надясно за по-малко от 15 секунди, което незабавно е изключило генераторите.

Вдовицата на Линч, Анджела Бакарес, оцеля при потъването заедно с още 15 души. През март тя беше осъдена да плати над 1,2 милиарда долара по дело от 2015 г.

Върховният съд в Лондон присъди сумата на Hewlett-Packard, след като компанията спечели дело за възстановяване на загуби от придобиването на софтуерната фирма на Майк Линч – Autonomy, през 2011 г. Линч беше признат за виновен в изкуствено надуване на стойността на компанията преди продажбата. След решението Бакарес е изправена пред сигурен фалит, тъй като наследството на съпруга ѝ се оценява на 669 милиона долара.