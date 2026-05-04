Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Д ържавният глава Илияна Йотова свиква парламентарните сили на „Дондуков“ 2 за финални разговори преди завъртането на конституционната рулетка. Веднага след края на консултациите се очаква първият проучвателен мандат за съставяне на правителство да бъде връчен на най-голямата политическа сила в 52-рото Народно събрание – „Прогресивна България“.

В изпълнение на правомощията си по чл. 99, ал. 1 от Конституцията, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с представители на всички парламентарни групи в страната. Тези срещи са задължителна стъпка преди официалното задействане на процедурата по сформиране на редовна власт.

На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме, както следва:

От 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;

От 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;

От 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“;

От 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.