Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Е кип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед на засегнатия от активиралото се свлачище участък от път III-8641 Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението, до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката.

Участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходните маршрути по път III-864 Пампорово - Стойките - Смолян и през проход Рожен.

Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 кв. м земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра.

Необходимо е водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви снощи бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост, а кметове и кметски наместници по населените места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии.

Заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачището, с оглед сигурността бе спряно газоподаването и електрозахранването в района.