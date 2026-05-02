Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път

2 май 2026, 09:44
Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана
Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче
Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли
Нова украинска атака с дрон предизвика пожар в Туапсе
Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака
Politico: Европа не знае с колко гориво разполага

Е кип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед на засегнатия от активиралото се свлачище участък от път III-8641 Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението, до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката.

Участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходните маршрути по път III-864 Пампорово - Стойките - Смолян и през проход Рожен. 

Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и  сигнализиран. Около 5000 кв. м земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а  засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра. 

Необходимо е водачите на моторни превозни средства  да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви снощи бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост, а кметове и кметски наместници по населените места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии.

Заради пропадане на пътното платно и активизиране на свлачището, с оглед сигурността бе спряно газоподаването и електрозахранването в района. 

Източник:  БТА, Таня Тодорова    
свлачище бедствено положение временно укрепване пътна инфраструктура геолози и проектанти пропадане на пътното платно Райковски ливади обходни маршрути затворен път
Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Говори Google: Gemini става основна част от колите с Android Automotive

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Жаир Болсонаро претърпя успешна операция в Бразилия

Той остава под наблюдение в клиника след интервенция на рамото

Исторически сребърен медал за българските грации на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

Страната беше представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова

Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

Въвежда се временна организация на движението до 3 май с нови маршрути и автобусна линия 7ТМ

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения

,

50-годишни компютри с 68 килобайта памет все още управляват сондите „Вояджър“ на НАСА

Един-единствен кадър от 4K видео би бил достатъчен, за да срине системите на легендарните апарати, които продължават да изследват междузвездното пространство

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Скорошно проучване, публикувано в списание Nature, сочи, че група вируси от Африка може да бъде потенциален кандидат за подобен сценарий

Фабрика за чорапи "Владимир Путин"

Путин не ни чува, казват дори активните поддръжници на войната срещу Украйна. А той блясково потвърждава хипотезата им, призовавайки да се плетат чорапи за фронта, констатира Иван Преображенски

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Президентът Илияна Йотова отдаде почит на героите на въстанието

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Арестувани са седем души

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Закъснения от половин ден има дори и при редовните автобусни линии

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

