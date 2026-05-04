Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

С офийският районен съд проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, изправени пред съда по обвинения на Софийската градска прокуратура за общо 17 престъпления. Според обвинението част от деянията са извършени в съучастие, а други - самостоятелно, съобщи NOVA.

В съдебната зала се яви актьорът Росен Белов, срещу когото също има повдигнати обвинения за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. Станимир Хасърджиев и моделът Анастасиус Михайлидис бяха доведени под конвой от съдебна охрана, тъй като се намират в ареста.

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха, както и държане на различни видове наркотични вещества, сред които и GHB - субстанция, свързвана с извършването на подобни престъпления. Разследването обхваща и престъпления като разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, както и незаконно притежание на оръжие и боеприпаси.

По случая са постъпвали многократни сигнали за апартамент в София, където според информацията са организирани партита с употреба на наркотици. Събрани са доказателства и за създаване и разпространение на порнографско съдържание, включително с участието на непълнолетни.

Делото се разглежда при закрити врати заради чувствителния характер на информацията - включително детайли от личния живот на обвиняемите и обстоятелства, свързани с малолетни и непълнолетни лица.

Хасърджиев, моделът Анастасиус Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски бяха задържани през декември миналата година, след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.

Ако бъдат разпознати обвиняемите, могат да бъдат вкарани в затвора за от 5 до 8 години. Към момента гръцкият модел Анастасиус Михайлидис и д-р Хасърджиев са с наложени от съда мерки за неотклонение „задържане под стража“, а Росен Белов и бившият участник във френския легион Симеон Дряновски са с „домашен арест“.