Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Иран с остро предупреждение към САЩ: Ще отговорим на всяка атака

С АЩ ще изтеглят 5000 военни от съюзника си в НАТО Германия, обяви вчера Пентагонът след станал публичен спор между американския президент Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц около войната в Иран.

Това е най-категоричното изказване до момента от страна на американското правителство за намаляването на военното присъствие на страната в Европа след месеци на оплаквания от страна на Вашингтон, че регионът не прави достатъчно в подкрепа на американците в Иран и не полага достатъчни грижи за собствената си сигурност.

The US has stationed tens of thousands of troops across its European bases, using them as logistics and launch sites for its wars. Reducing their presence could push Europe away from NATO and towards its own security pact.https://t.co/djgmT2Lcku — Express Explained 🔍 (@ieexplained) May 2, 2026

Ето някои ключови детайли за американското военно присъствие в Европа.

Колко са американските военни в Европа?

Към декември м. г. САЩ са имали приблизително 68 000 военни на активна служба, постоянно разположени в задграничните си бази в Европа, показват данни от Центъра за данни за човешки ресурси (ЦДЧР) на Министерството на отбраната на САЩ. Това не включва ротационните сили, изпратени на мисии и учения.

Към март 2024 г. американските военни са разпръснати в над 31 постоянни бази, както и в 19 допълнителни военни обекти, до които Министерството на отбраната има достъп, както показва доклад на американския Конгрес.

Пентагонът: САЩ ще изтеглят американски военнослужещи от Германия

От какво се състоят американските сили в Европа?

Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) ръководи военните операции на САЩ в Европа, като работи със съюзниците от НАТО чрез шест компонентни командвания, представляващи Сухопътните сили, ВМС, ВМФ, Морската пехота, Силите за специални операции и новосъздадените Космически сили.

Тези компоненти имат щабове в Германия и Италия и се фокусират върху реагирането при извънредни ситуации и върху сътрудничеството в сферата на сигурността в Европа и Африка.

НАТО коментира намаляването на американски военни в Европа

Къде в Европа са разположени тези сили?

Американските военни са разположени в повече от десет европейски държави. Германия, Италия и Великобритания имат най-голямото присъствие на военни. Ройтерс представя списък с някои от най-големите контингенти.

Германия. Най-голямата американска база в Европа е военновъздушната база близо до германския град Рамщайн, където войските са разположени от 1952 г. Гарнизонът на американската армия „Бавария“ в южната част на Германия, със седалище в Графенвьор, е основен център за обучение на сили в Европа. Според данни ЦДЧР към декември 2025 г. в Германия са разположени 36 436 военнослужещи на активна служба, разделени в пет гарнизона.

Италия. Американски военен персонал е разположен в Италия от края на Втората световна война и се състои от дивизии на сухопътните сили, ВМС и ВВС. Данните на ЦДЧР показват, че към края на миналата година в Италия са разположени 12 662 войници на активна служба в бази във Виченца, Авиано, Неапол и Сицилия.

Великобритания. Към декември м.г. американските сили в страната са се състояли от 10 156 военнослужещи, разположени в три бази, приютяващи предимно служещи във ВВС.

Испания. В страната, близо до Гибралтарския проток, са разположени бази на ВМС и ВВС на САЩ. Данните на ЦДЧР показват, че към декември м. г. 3814 души са били постоянно командировани в Испания.

Полша. Страната е домакин на 369 постоянно разположени военни на активна служба, както и на около 10 000 души персонал от ротационни сили, финансирани чрез Европейската инициатива за възпиране. Военните са разположени в четири бази с временен достъп на САЩ.

САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Румъния. Подобно на Полша и други страни от бившия соцлагер, Румъния е домакин на ротационно присъствие на американски сили в допълнение към 153 постоянно назначени военнослужещи. Базите, до които САЩ имат достъп, включват „Михаил Когълничану“, както и тези при Къмпия Турзий и Девеселу.

Унгария. САЩ провеждат ротационни разполагания и учения в Унгария. През декември ЦДЧР съобщи, че страната е домакин на 77 постоянно назначени военнослужещи, разположени в Кечкемет и военно летище „Папа“.