С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Големият герой за „сините“ е Марко Дуганджич

Обновена преди 14 минути / 2 май 2026, 21:32
"Левски" спечели 27-а си шампионска титла, след като в решителния мач надигра ЦСКА 1948 с 1:0. Героят за "Левски" се казва Марко Дуганджич, който в 71-та минута наказа една от  малкото грешки на "червените". След 96 минути игра реферът даде последен сигнал и стадион "Георги Аспарухов" избухна в неистова радост. 19 000 по трибуните запалиха огньове, факли, димки. Треньорът Хулио Веласкес и неговите помощници празнуваха заедно с футболистите на терена под звуците на "We are the champions" на Куин.

Испанският треньор, за когото това бе първа титла в кариерата му, прегърна всеки един от играчите и лично им благодари  за победата и титлата.  

Така "Левски" отпразнува най-сладката титла в историята си, сложила край на и най-дългата хегемония в историята на Българи - серията от 14 поредни титли на Лудогорец. Тимът на Хулио Веласкес има 76 точки, вече на 14 пред ЦСКА 1948 четири кръга преди края. В следващите два кръга "Левски" играе с Лудогорец, а „червените“ - с ЦСКА.

Първият шанс за "Левски" дойде след осем минути игра. Оливер Камдем получи топка на десния фланг, след което центрира остро към наказателното поле, Мазир Сула засече от 7-8 метра, но Димитър Шейтанов закова кълбото пред голлинията си. "Сините" имаха нов много добър шанс малко след това, но имаше засада в хода на атаката.

В 16-ата минута домакините организираха ново много добро нападение. Майкон проби отлично през средата на терена и стигна до дъгата на наказателното поле, но взе решение да не бие, като пусна вдясно за Радослав Кирилов. Крилото напредна и пробва шут към близкия ляв ъгъл, но намери мрежата от външната ѝ страна.

В 20-ата минута гостите бяха много близо до гол. Борислав Цонев напредна през средата на терена, включи Мамаду Диало в атаката с пас по земя, националът на Мавритания пое в наказателното поле и стреля от малък ъгъл, но нацели левия стълб на вратата, пазена от Светослав Вуцов.

В 24-ата минута Акрам Бурас поде атака от собствената половина, опита пас напред, който бе прекъснат, но Майкон отне. Бразилският ляв бек мигновено продължи наляво за Армстронг Око-Флекс, ирландецът намери Евертон Бала в наказателното поле, голмайсторът на "Левски" си нагласи топката и стреля към долния десен ъгъл, но неточно.

Две минути след това се стигна до нова отлична възможност за "Левски". Оливер Камдем бе изведен отдясно, пусна силно центриране по земя към наказателното поле, няколко играчи и от двата отбора се разминаха с топката, тя стигна до Око-Флекс, крилото имаше много празно пространство, нанесе удар от движение, но високо над вратата.

В 32-рата минута Борислав Цонев пробва късмета си с шут от пряк свободен удар на 30-ина метра от вратата, насочи топката към десния ъгъл, но прати топката покрай вратата на Вуцов. Седем минути след това Цонев центрира ювелирно от нов свободен удар, намери Лаша Двали, който стреля опасно с глава, но Вуцов закова топката пред голлинията.

В 43-ата минута ЦСКА 1948 на няколко пъти трудно успя да задържи топката под свой контрол, стигна се до удар на Мамаду Диало от дъгата на наказателното поле, а след рикошет се стигна до корнер за "червените". От корнера се стигна до още един такъв, а при втория "синята" отбрана се справи и опасността премина.

В 52-рата минута дойде първата ситуация за второто полувреме. След като "сините" започнаха по-активно след повичката, Кристиан Макун напредна през средата и нанесе тежък удар от дистанция, но Шейтанов изби.

Малко преди удара на Макун, имаше изключително опасно влизане с двата крака на Адама Траоре в краката на Евертон Бала. Съдията Кристиян Колев запази мълчание, но бе привикан на ВАР и в 56-ата минута след преглед на монитора изгони защитника на ЦСКА 1948 с директен червен картон.

В 66-ата минута Боби Цонев пробва късмета си от далечна дистанция, играч на "Левски" сложи крака си на пътя на топката и тя излезе в ъглов удар. Огнйен Гашевич центрира ювелирно на далечна греда, Мамаду Диало се позиционира добре за удар под напречната греда, а Вуцов със страхотна намеса изби. Последваха няколко корнера, а "сините" се справиха.

В 71-вата минута "Левски" проби защитата на ЦСКА 1948 и излезе напред в резултата. "Червената" отбрана меко казано не се справи с центрирана топка в наказателното поле, Хофман и Двали не се разбраха, топката падна в краката на Марко Дуганджич с мощен удар в горния десен ъгъл заби топката неспасяемо за 1:0!

В 77-ата минута "Левски" изпусна златна възможност да сложи край на интригата. Майкон се понесе мощно напред при контраатака, разтегли надясно за Алдаир, той върна на бразилеца около точката на дузпата, Майкон не нанесе добър удар, последва опит за добавка от страна на Марко Дуганджич, който също не успя да вкара.

В 82-рата минута Мазир Сула намери Алдаир, който стреля към близкия горен ляв ъгъл, но над вратата на Шейтанов. Седем минути след това Майкон навлезе в наказателното поле и пробва удар, но бе блокиран. В добавеното време ЦСКА 1948 можеше да изравни, но Светослав Вуцов изби опасен удар в корнер. В заключителните секунди Карл Фабиен от чиста позиция стреля в тялото на Шейтанов.

Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски

По-рано Зеленски каза, че е обсъдил с Фицо въпроса за евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз

