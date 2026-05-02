Любопитно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Тя израства в нищета и скандали, за да се превърне в „пазителя“ на британския премиер и негов най-доверен политически стратег в най-мрачните часове на Втората световна война.

2 май 2026, 22:42
К лементин Чърчил е била известна с много имена: лейди Клементин, „Клеми“, „Котката“ и дори „Тя, чиито заповеди трябва да се изпълняват“. Но в историята тя остава преди всичко като съпругата на Уинстън Чърчил – жената, извървяла пътя от скромното начало до едно от най-значимите политически партньорства на XX век.

Поразителна жена със „сапфиреносини очи“, Клементин е далеч по-малко известна от именития си съпруг. Зад кулисите обаче тя е била опитен държавник и тактик. Клементин често е влизала в спорове с него относно правата на жените и дипломатическата стратегия, настоявайки той винаги да дава приоритет на нуждите на обикновените хора.

„Може би историята щеше да е различна, ако баща ми се беше оженил за послушна дама“, споделя дъщеря им Мери. „Може би щеше да му е по-лесно у дома. Но майка ми притежаваше волята и способността да се изправи срещу него, да му се противопостави и да спори... Винаги съм смятала, че той се ожени за равен на него по темперамент и дух.“

Самият Уинстън Чърчил – премиерът, който обедини Великобритания по време на Втората световна война – също признава заслугите ѝ. Веднъж той заявява, че Клементин е отговорна за това да направи „живота ми и всяка работа, която съм свършил, възможни“.

  • Бурните ранни години на Клементин Хозиър

Родена на 1 април 1885 г., Клементин Огилви Хозиър има тежко детство. Баща ѝ, сър Хенри Монтагю Хозиър, е офицер от британската армия, а майка ѝ, Хенриета Бланш Хозиър, е дъщеря на граф. Бракът им обаче е белязан от изневери. Широко разпространено е вярването, че сър Хенри не е биологичният баща на Клементин, нито на нейните трима братя и сестри.

През 1891 г. родителите ѝ се разделят и сър Хенри отказва финансова подкрепа. Това обрича семейството на сериозни трудности, влошени от xазартната зависимост на майка ѝ. През цялото си детство Клементин се мести многократно, за да избяга от кредиторите. Към финансовата нестабилност се добавя и лична трагедия – през 1900 г. тя губи любимата си сестра Кити, която умира от коремен тиф едва на 16 години.

Въпреки трудностите, Клементин успява да постъпи в Сорбоната в Париж на 17-годишна възраст. През 1904 г. съдбата я среща с Уинстън Чърчил.

  • Един неочакван съюз

Първата им среща е пълен провал. 19-годишната Клементин не остава впечатлена от 29-годишния Чърчил, който вече е депутат. Тя си спомня, че той само я „гледал втренчено“, почти не разговарял с нея и дори не я поканил на танц.

Четири години по-късно обаче нещата се променят. Двамата се озовават един до друг на вечеря, на която първоначално и двамата не искали да присъстват. Прекарват цялата нощ в разговори за философия и история. Няколко месеца по-късно Уинстън ѝ предлага брак и тя приема.

Тогавашната преса възторжено описва Клементин като притежаваща „профил на кралица“, а съюзът е наречен „сватбата на годината“. Въпреки това висшето общество е озадачено. Уинстън е военен герой, докато животът на Клементин е започнал със скандали, а тя дори сама е шила дрехите си.

На 12 септември 1908 г. те се женят в Лондон. Този съюз продължава 56 години до смъртта на Уинстън.

  • „Разказвам всичко на Клеми“

Семейство Чърчил има пет деца, като за съжаление едно от тях, Мариголд, умира едва на двегодишна възраст. Освен семейните ангажименти, Клементин е неотлъчно до съпруга си в неговата кариера. През 1909 г. тя дори спасява живота му, когато войнствена суфражистка го бутва към движещ се влак – Клементин успява да го хване за палтото и да го издърпа на безопасно място.

По време на Първата световна война тя го насърчава да се върне на фронта, за да изчисти репутацията си след провала при Галиполи. Самата тя развива мащабна доброволческа дейност, за което е удостоена с Ордена на Британската империя през 1918 г.

Връзката им не е била лишена от конфликти. Скандалите им са легендарни – веднъж Клементин дори хвърля чиния със спанак по съпруга си. Но в критични моменти тя е неговата най-голяма опора. Помага му да преодолее пристъпите на депресия, които той нарича своето „Черно куче“, и е плътно до него в мрачните дни на Втората световна война. Тя активно подкрепя гражданите по време на бомбардировките над Лондон и дори помага на съпруга си в писането на някои от най-знаменитите му речи.

„Разказвам всичко на Клеми“, споделя веднъж Чърчил пред Франклин Рузвелт.

  • Наследството на една забележителна жена

Уинстън Чърчил умира през 1965 г. на 90-годишна възраст. Клементин го надживява с повече от десетилетие и си отива на 12 декември 1977 г., на 92 години.

Въпреки че съпругът ѝ е една от най-значимите фигури на XX век, ролята на Клементин е не по-малко важна. Тя не е просто съпруга, а най-довереният съветник, хуманитарен деец и защитник на правата на жените.

Както самият Уинстън отбелязва:

„Бракът ми беше най-щастливото и радостно събитие в целия ми живот, защото какво може да бъде по-славно от това да извървиш жизнения си път със същество, неспособно на низки мисли.“

Източник: allthatsinteresting.com    
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Иран заяви: "Топката е в полето на САЩ", готови сме и за война

Свят Преди 1 час

Иранският заместник-министър на външните работи обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната

Любопитно Преди 1 час

Легендарното имение „Олеандра“ се превърна в централна сцена в дългоочакваното продължение. Вижте как Клуни реагира на филмовото си присъствие и защо Емили Блънт е свързана емоционално с този имот на брега на езерото Комо

България Преди 2 часа

По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души

Любопитно Преди 3 часа

От съдебни зали в Италия до мащабни генетични изследвания – науката пренаписва вечния спор между наследствеността и средата, разкривайки, че човекът е много по-сложен механизъм от просто съвкупност от ДНК код

Свят Преди 3 часа

Властите разследват причините за пожара

Свят Преди 4 часа

Край Сомалия в последно време бяха извършени няколко пиратски нападения

България Преди 4 часа

Българският пилот на Кампос защити лидерството си на старта срещу нидерландеца Ван Хупен, който обаче остана на под секунда зад него дълго време

Свят Преди 5 часа

Към декември м. г. САЩ са имали приблизително 68 000 военни на активна служба, постоянно разположени в задграничните си бази в Европа

България Преди 5 часа

В неделя, 3 май, държавният глава ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян

„Богът на хаоса“ Апофис се приближава към Земята, какво знаем за „потенциално опасния“ астероид

Свят Преди 5 часа

Астероидът Апофис, наречен на египетския бог на хаоса, ще премине на рекордно близко разстояние от Земята през април 2029 г. Учените от НАСА успокояват, че сблъсък не се очаква, но събитието ще предложи уникална възможност за изследване на древния обект

България Преди 5 часа

Според експертите свлачището е с голям обхват и засяга значителна територия, което допълнително усложнява предприемането на бързи решения

Любопитно Преди 6 часа

След 20 години Анди и Миранда Пристли се изправят срещу нова, по-страшна заплаха от висшата мода: дигиталното бъдеще и един безмилостен технологичен милиардер. Вижте как се промени светът на Runway в дългоочакваното продължение

Любопитно Преди 7 часа

Принцът и принцесата на Уелс споделиха нов портрет на дъщеря си, заснет по време на семейната ваканция в Корнуол. Публикацията събра хиляди честитки, докато кралското семейство отбелязва поредица от лични празници и важни годишнини през пролетта

Свят Преди 7 часа

Украинските ВВС съобщиха, че през изминалата нощ са свалили 142 от изстреляните от Русия 163 дрона с голям обсег

Свят Преди 7 часа

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били обесени, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна агенция Мосад

България Преди 8 часа

Подаден е сигнал до РИОСВ

