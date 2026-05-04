Руски удари в Херсонска област взеха жертва, дете е сред пострадалите

Н ай-малко един човек е загинал, а 12 са ранени, сред които и дете, при руски атаки в украинската Херсонска област през последните 24 часа. Това съобщава украинската агенция Укринформ, като се позовава на публикация на началника на Херсонската областна военна администрация Олександър Прокудин в приложението Telegram.

След масираната атака в Херсон: 4 души са загинали, а 9 са ранени

По данни на местните власти руските сили са извършили удари с дронове, въздушни бомби и артилерия по редица населени места в региона. Засегнати са жилищни и инфраструктурни обекти.

В резултат на атаките са нанесени щети по четири жилищни блока, девет частни къщи, пристройки, както и по линейки и автомобили.

Информацията за мащаба на разрушенията продължава да се уточнява от местните служби.

Руски ракетни удари в Херсонска област взеха цивилни жертви

Херсонска област се намира в южната част на Украйна и е сред най-силно засегнатите региони след началото на руската военна инвазия през 2022 г. Областта е обект на чести артилерийски и въздушни удари поради близостта си до линии на бойни действия и стратегическото си значение край река Днепър.

В последните месеци местните власти многократно съобщават за атаки срещу цивилна инфраструктура, включително жилищни сгради, транспортни средства и медицински екипи, които реагират на пострадали.

Един убит в Херсон и поразена инфраструктура в Днепър след руски атаки

Украинските власти продължават да призовават за международна подкрепа и засилване на противовъздушната защита в региона, с цел ограничаване на щетите върху цивилното население.