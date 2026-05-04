Внимание, туристи! Лилави медузи нападнаха плажовете на Гърция по-рано от очакваното

Н еобичайно ранна поява на лилави медузи бе регистрирана в гръцките морета тази година, като десетки сигнали за струпвания идват от редица крайбрежни региони, застрашавайки комфорта на туристите още преди активния летен сезон.

Първи огнища и причини за явлението

Властите регистрираха първите екземпляри по плажовете в Източна Аттика, включително Оропос, след което медузите се разпространиха към крайбрежието на Неа Макри. Свидетели, сред които местни жители и плувци, съобщават за наличието на екземпляри от вида Cotylorhiza tuberculata в райони като Зумбери и Рафина.

Експертите отдават ранната поява на скорошното повишаване на морските температури, което според тях е благоприятствало ускореното развитие на медузите.

Видовете: Кои са опасни и кои – не?

Cotylorhiza tuberculata, известна още като „медуза пържено яйце“ заради специфичната си форма и оцветяване, достига до 40 сантиметра в диаметър, но не представлява опасност за хората.

В същото време обаче, големи рояци от лилави медузи бяха документирани по крайбрежната зона от Политика до Дафни в Северния Евойски залив. Доклади, споделени в социалните мрежи, описват масивни концентрации, простиращи се на километри, което предизвика безпокойство сред местните общности относно условията за плуване през лятото.

Видът Pelagia noctiluca, известен като лилава медуза или „жило“, е идентифициран от здравните власти като член на семейство Pelagiidae. Гръцките институции обясниха, че видът е биолуминесцентен (светящ се) и се среща в топли и умерени води по целия свят.

Симптоми при опарване

Длъжностните лица отбелязаха, че ужилванията от Pelagia noctiluca са чести и често болезнени. Те предизвикват:

Дразнене на кожата и чувство за парене;

В някои случаи по-тежки симптоми като гадене, световъртеж и затруднено дишане.

Експертите подчертават, че макар симптомите да са дискомфортни и продължителни, те обикновено не са животозастрашаващи.

Как да реагираме: Съвети за първа помощ

Здравните указания към плувците включват следните стъпки при опарване:

Внимателно отстранете пипалата без директен контакт с кожата на ръцете.

Изплакнете засегнатата зона обилно с морска вода.

Избягвайте използването на сладка вода, тъй като тя може да активира останалите отровни клетки.

Приложете студени компреси.

Използвайте локални или орални антихистамини при необходимост.

Властите препоръчват незабавно потърсване на медицинска помощ, ако се развият тежки или системни симптоми. За повишаване на обществената осведоменост и безопасността по плажовете, институциите предоставиха и интерактивна карта за проследяване на местоположението на медузите в реално време.