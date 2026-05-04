Внимание, туристи! Лилави медузи нападнаха плажовете на Гърция по-рано от очакваното

Н еобичайно ранна поява на лилави медузи бе регистрирана в гръцките морета тази година, като десетки сигнали за струпвания идват от редица крайбрежни региони, застрашавайки комфорта на туристите още преди активния летен сезон.
Първи огнища и причини за явлението
Властите регистрираха първите екземпляри по плажовете в Източна Аттика, включително Оропос, след което медузите се разпространиха към крайбрежието на Неа Макри. Свидетели, сред които местни жители и плувци, съобщават за наличието на екземпляри от вида Cotylorhiza tuberculata в райони като Зумбери и Рафина.
Експертите отдават ранната поява на скорошното повишаване на морските температури, което според тях е благоприятствало ускореното развитие на медузите.
Видовете: Кои са опасни и кои – не?
Cotylorhiza tuberculata, известна още като „медуза пържено яйце“ заради специфичната си форма и оцветяване, достига до 40 сантиметра в диаметър, но не представлява опасност за хората.
В същото време обаче, големи рояци от лилави медузи бяха документирани по крайбрежната зона от Политика до Дафни в Северния Евойски залив. Доклади, споделени в социалните мрежи, описват масивни концентрации, простиращи се на километри, което предизвика безпокойство сред местните общности относно условията за плуване през лятото.
Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες - Σε εφαρμογή σχέδιο με πλωτά πλέγματα https://t.co/V5tItliqA6— NEWS 24/7 (@News247gr) May 2, 2026
Видът Pelagia noctiluca, известен като лилава медуза или „жило“, е идентифициран от здравните власти като член на семейство Pelagiidae. Гръцките институции обясниха, че видът е биолуминесцентен (светящ се) и се среща в топли и умерени води по целия свят.
Симптоми при опарване
Длъжностните лица отбелязаха, че ужилванията от Pelagia noctiluca са чести и често болезнени. Те предизвикват:
- Дразнене на кожата и чувство за парене;
- В някои случаи по-тежки симптоми като гадене, световъртеж и затруднено дишане.
Експертите подчертават, че макар симптомите да са дискомфортни и продължителни, те обикновено не са животозастрашаващи.
Как да реагираме: Съвети за първа помощ
Συναγερμός για τις μωβ μέδουσες στις ελληνικές παραλίες – Τι να κάνετε σε περίπτωση τσιμπήματος https://t.co/IjJBGB5qnP— Newsbeast.gr (@newsbeast) May 2, 2026
Здравните указания към плувците включват следните стъпки при опарване:
- Внимателно отстранете пипалата без директен контакт с кожата на ръцете.
- Изплакнете засегнатата зона обилно с морска вода.
- Избягвайте използването на сладка вода, тъй като тя може да активира останалите отровни клетки.
- Приложете студени компреси.
- Използвайте локални или орални антихистамини при необходимост.
Властите препоръчват незабавно потърсване на медицинска помощ, ако се развият тежки или системни симптоми. За повишаване на обществената осведоменост и безопасността по плажовете, институциите предоставиха и интерактивна карта за проследяване на местоположението на медузите в реално време.