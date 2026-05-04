Свят

Внимание, туристи! Лилави медузи нападнаха плажовете на Гърция по-рано от очакваното

Експерти предупреждават за масови струпвания край Аттика и Евия

4 май 2026, 10:46
Източник: iStock

Н еобичайно ранна поява на лилави медузи бе регистрирана в гръцките морета тази година, като десетки сигнали за струпвания идват от редица крайбрежни региони, застрашавайки комфорта на туристите още преди активния летен сезон.

Първи огнища и причини за явлението

Властите регистрираха първите екземпляри по плажовете в Източна Аттика, включително Оропос, след което медузите се разпространиха към крайбрежието на Неа Макри. Свидетели, сред които местни жители и плувци, съобщават за наличието на екземпляри от вида Cotylorhiza tuberculata в райони като Зумбери и Рафина.

Експертите отдават ранната поява на скорошното повишаване на морските температури, което според тях е благоприятствало ускореното развитие на медузите.

Видовете: Кои са опасни и кои – не?

Cotylorhiza tuberculata, известна още като „медуза пържено яйце“ заради специфичната си форма и оцветяване, достига до 40 сантиметра в диаметър, но не представлява опасност за хората.

В същото време обаче, големи рояци от лилави медузи бяха документирани по крайбрежната зона от Политика до Дафни в Северния Евойски залив. Доклади, споделени в социалните мрежи, описват масивни концентрации, простиращи се на километри, което предизвика безпокойство сред местните общности относно условията за плуване през лятото.

Видът Pelagia noctiluca, известен като лилава медуза или „жило“, е идентифициран от здравните власти като член на семейство Pelagiidae. Гръцките институции обясниха, че видът е биолуминесцентен (светящ се) и се среща в топли и умерени води по целия свят.

Симптоми при опарване

Длъжностните лица отбелязаха, че ужилванията от Pelagia noctiluca са чести и често болезнени. Те предизвикват:

  • Дразнене на кожата и чувство за парене;
  • В някои случаи по-тежки симптоми като гадене, световъртеж и затруднено дишане.

Експертите подчертават, че макар симптомите да са дискомфортни и продължителни, те обикновено не са животозастрашаващи.

Как да реагираме: Съвети за първа помощ

Здравните указания към плувците включват следните стъпки при опарване:

  • Внимателно отстранете пипалата без директен контакт с кожата на ръцете.
  • Изплакнете засегнатата зона обилно с морска вода.
  • Избягвайте използването на сладка вода, тъй като тя може да активира останалите отровни клетки.
  • Приложете студени компреси.
  • Използвайте локални или орални антихистамини при необходимост.

Властите препоръчват незабавно потърсване на медицинска помощ, ако се развият тежки или системни симптоми. За повишаване на обществената осведоменост и безопасността по плажовете, институциите предоставиха и интерактивна карта за проследяване на местоположението на медузите в реално време.

Източник: Greek City Times    
Най-новият български сериал „Дъждът оставя следи" започва на 27 май по NOVA

Любопитно Преди 12 минути

Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова се впускат в разплитането на загадъчно престъпление в Рилския манастир

Снимката е илюстративна

БАБХ откри над 360 кг негодни храни в ученически столове и кухни в цялата страна

България Преди 40 минути

Инспекторите са съставили 11 акта и са издали 42 предписания

Хиляди деца в униформи маршируват в Русия: Тържествено шествие преди 9 май

Хиляди деца в униформи маршируват в Русия: Тържествено шествие преди 9 май

Свят Преди 1 час

Мащабно детско шествие „Правнуци на победата“ във Владивосток даде старт на честванията за 9 май в Русия. Ученици в униформи и гости от Китай и Лаос маршируваха в памет на загиналите 27 милиона души, преди основния парад на Червения площад

Комисия на ЕП обсъжда външното влияние на изборите у нас

Комисия на ЕП обсъжда външното влияние на изборите у нас

Свят Преди 1 час

Според оценката на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа последните избори за народни представители в нашата страна са били произведени прозрачно

о

„Дяволът носи Прада 2" превзе боксофиса: Зашеметяващ дебют и милиони приходи

Любопитно Преди 1 час

Продължението на култовата лента оглави боксофиса с приходи от 233 млн. долара, изпреварвайки мюзикъла за Майкъл Джексън. Въпреки смесените критични отзиви, интересът към Миранда Пристли бележи рекорден скок 20 години по-късно

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

България Преди 1 час

След срещите с парламентарно представените политически формации държавният глава ще направи изявление пред медиите

Силно земетресение разтърси Филипините

Силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 1 час

Трусът е бил на дълбочина от 73,3 километра

,

Най-ефективният начин за евакуация на самолет, според науката

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване разкрива, че правилното разпределение на възрастните пътници е ключът към преодоляване на 90-секундния лимит за евакуация при критични ситуации като пожар в двигателите

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Свят Преди 1 час

Отломки от дрона са разпръснати по улицата, докато аварийни екипи работят на място

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Свят Преди 1 час

Украинският президент поиска засилване на дипломатическия натиск върху Русия и по-бърз достъп до европейската помощ

Кой ще плати цената за възхода на AI

Кой ще плати цената за възхода на AI

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект безспорно ще навлезе в много индустрии и ще замени работни места. Това вече изглежда гарантирано, най-малкото защото много компании го очакват. Но има ли разминаване между техните желания и нагласите на хората

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

България Преди 2 часа

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

България Преди 2 часа

Има притеснения за водоизточниците, заяви кметът на Свищов Генчо Генчев

Пътник нападна стюардеса - опита да проникне в пилотската кабина

Пътник нападна стюардеса на United Airlines - опита да проникне в пилотската кабина

Свят Преди 2 часа

От началото на годината авиокомпаниите са докладвали близо 500 случая на агресивно поведение от страна на пътници

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Свят Преди 2 часа

Причините за случилото се се изясняват

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Свят Преди 2 часа

Тя ще се включи в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“

