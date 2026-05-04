Гюров: Оставяме 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Той посочи, че след преговори с Европейската комисия е постигнато удължаване на срокове

4 май 2026, 11:36
С лужебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров на брифинг заедно с вицепремиера по европейските средства Мария Недина, на който обяви, че близо половин милиард евро по второ и трето плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са спасени.

„В началото на април поискахме 900 милиона евро по четвъртото плащане“, заяви премиерът и подчерта, че това показва възможност за спазване на срокове. „Когато правителството работи решително и с воля, България може да изпълнява графици“, добави той.

По думите му кабинетът е успял да запази и средства, които са били под риск. „Не прежалихме 400 милиона евро, които бяха отписани от предишната власт. Тези 400 милиона евро бяха спасени“, каза премиерът.

Гюров посочи, че след преговори с Европейската комисия е постигнато удължаване на срокове. „Кабинетът се пребори за едно много рядко явление – време, което не беше изгубено, а върнато“, уточни той.

Премиерът подчерта, че използването на това време зависи от следващото управление. „Отсрочката е със ясно поставена задача – нова антикорупционна комисия и независимо разследване на главния прокурор“, добави Андрей Гюров.

Той допълни, че необходимите законодателни промени вече са подготвени. „Те бяха одобрени и гласувани от нашето правителство и сега са в деловодството на парламента“, каза служебният премиер.

Андрей Гюров заяви, че кабинетът оставя значителен финансов ресурс. „С тези 900 милиона по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителни инвестиционни програми, оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващото редовно правителство“, обобщи служебният премиер. 

От своя страна вицепремиерът Мария Недина обяви, че след преговори с Европейската комисия България е постигнала предоговаряне на ключови реформи по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), с което се запазват стотици милиони евро.

„След много активни преговори с Европейската комисия успяхме да постигнем предоговаряне на две много ключови реформи – за Антикорупционната комисия и за разследването на главния прокурор“, каза тя.

По думите ѝ сроковете за изпълнение са удължени, което предотвратява загуба на средства: „Новите срокове за реализиране спасяват 400 милиона евро, като се дава по-дълъг срок на новото правителство.“

Тя уточни, че реформата за Антикорупционната комисия се премества към по-късни етапи на финансиране. „Преместваме я от второ и трето плащане в четвърто и пето“, каза вицепремиерът Недина. Аналогична промяна има и за реформата, свързана с главния прокурор. „Срокът се удължава до 31 август“, каза още тя.

Недина посочи, че Европейската комисия вече е дала положително становище. „Изменението беше изпратено на 24 април и получихме официално позитивно становище относно промяната на сроковете“, заяви вицепремиерът. 

Тя даде разбивка на средствата, които се запазват: „257 милиона евро са за реформата за Антикорупционната комисия – задържани средства от второ и трето плащане.“ Освен това е избегната и необходимостта от връщане на допълнителни средства: „Щяхме да загубим и още 143 милиона евро, които трябваше да върнем.“

По отношение на реформата за главния прокурор, тя допълни: „Бяха удържани 109 милиона евро, като срокът за изпълнение се удължава.“

Недина благодари на екипа и на премиера: „Бяха положени много усилия по Плана за възстановяване и устойчивост“, каза тя. 

