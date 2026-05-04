Хиляди деца в униформи маршируват в Русия: Тържествено шествие преди 9 май

Мащабно детско шествие „Правнуци на победата“ във Владивосток даде старт на честванията за 9 май в Русия. Ученици в униформи и гости от Китай и Лаос маршируваха в памет на загиналите 27 милиона души, преди основния парад на Червения площад

4 май 2026, 10:36
Х иляди деца участваха в тържествено шествие във Владивосток в навечерието на Деня на победата, който Русия отбелязва на 9 май в чест на победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Според местните власти и международни медии в парада, наречен "Правнуци на победата", са се включили ученици от началните класове, облечени в униформи, имитиращи различни родове войски и патриотични организации.

Шествието е било организирано в руския далекоизточен град Владивосток и е включвало деца от различни училища, които са марширували в строй, като част от възпитателни и военнопатриотични програми за младежи.

По информация на организаторите, в проявата са участвали и представители на младежката военно-патриотична организация "Юнармия", като част от децата са носели униформи, символизиращи различни военни структури.

Събитието е било уважено и от официални гости, сред които представители на чуждестранни делегации. На място са присъствали и млади представители на Китай, които са се снимали заедно с руски ветерани, в знак на "историческа памет и приятелство между народите", съобщават международни агенции.

Подобни детски паради във Владивосток се провеждат като част от по-широката традиция за отбелязване на 9 май в Русия, когато в различни градове се организират военни и патриотични шествия.

Денят на победата е сред най-важните официални празници в Русия и се отбелязва с мащабни военни паради, възпоменателни събития и обществени прояви в цялата страна.

9 май в Русия - Денят на победата: история, традиции и символи на народната памет

Основният празник на страната обединява милиони хора, от парадите на Червения площад до "Безсмъртния полк" по улиците на всеки град.

За Русия 9 май не е просто дата в календара. Това е основният държавен празник, който обединява всички поколения. На този ден страната си спомня, че победата във Великата отечествена война е постигната на цената на милиони животи, официалните загуби на Съветския съюз възлизат на 27 милиона души. Денят на победата съчетава болката от загубата и гордостта от смелостта на предците, празничната тържественост и тихата семейна памет.

  1. 27 милиона загинали в Съветския съюз
  2. 1945 година на подписване на капитулацията
  3. 12 милиона участници в акцията "Безсмъртен полк"
  4. години традиция на парада от 1945 г.
  • Исторически канон: подписването на капитулацията и първият Парад на победата

На 8 май 1945 г. в 22:43 часа централноевропейско време в берлинското предградие Карлсхорст е подписан Актът за безусловна капитулация на Германия. В Москва вече е 9 май. Тази дата се превръща в деня на основния триумф. Същата вечер Сталин подписва указ на върховния главнокомандващ за честването на Деня на победата.

Кулминацията е първият Парад на победата на Червения площад на 24 юни 1945 г. Тогава съставни полкове от фронтовете преминават по калдъръма, а в края на парада двеста войници хвърлят знамената на победените нацистки дивизии в подножието на Мавзолея.

След това парадите се превръщат в неизменна традиция. От 1945 до 2025 г. основните военни церемонии се провеждат десетки пъти, като достигат своя връх в юбилейните години.

  • Парадът на Червения площад и в руските градове

Символът на 9 май остава военният парад. Централното събитие се провежда на Червения площад, където преминават формирования на Сухопътните войски, Военновъздушните космически сили, Военноморския флот, въздушно-десантните войски и ракетните части под командването на министъра на отбраната.

Противовъздушните части демонстрират най-новите системи, а парадът завършва с полет на авиационните групи "Руски витязи" и "Стрижи".

След 1995 г. парадите стават редовни. Днес те се организират във всички градове, където има военни части, от Калининград до Владивосток. В Санкт Петербург парадът се провежда на Дворцовия площад, а отделно тържествено шествие е посветено на оцелелите от блокадата.

Традиционното шествие на 9 май включва не само военна техника. През последните години към парада се присъединяват "Безсмъртният полк", кадети, военни оркестри, а вечерта завършва с празнични фойерверки в много градове.

  • Минута мълчание и поднасяне на цветя

Точно в 12:00 часа московско време Русия спира. Обявява се минута мълчание в памет на загиналите войници и цивилни жертви на войната. Властите и гражданите поднасят цветя на мемориали.

Основното място за поклонение е Гробът на незнайния войн в Александровската градина край Кремълската стена. Вечният огън там се превръща в символ на непрекъсващата памет.

Ветераните, които всяка година стават все по-малко, са обект на специално внимание: ученици им подаряват карамфили, а доброволци им помагат да стигнат до празничните събития. В големите градове центърът често е временно затворен, а на открити площи се организира "войнишка каша", където всички могат да опитат традиционна храна от полевата кухня.

  • "Безсмъртният полк" - от гражданска инициатива до национално движение

Най-емоционалната традиция от последните две десетилетия е "Безсмъртният полк". През 2026 г. това шествие, възникнало като местна инициатива в Томск, се превръща в национален феномен.

Милиони хора излизат по улиците с портрети на свои роднини, фронтови войници, партизани, работници от тила и оцелели от блокадата. Целта е да се покаже, че войната е засегнала всяко семейство и че имената на героите не са забравени.

  • Георгиевската лента и други символи

9 май е немислим без Георгиевската лента, двуцветен оранжево-черен символ, който се носи на гърдите, чантите или автомобилните антени. Акцията започва през 2005 г. и се утвърждава като знак на почит към победителите във войната.

По улиците се появяват плакати с надпис "Благодаря ти, дядо за победата!", а учениците подготвят театрални постановки, посветени на ключови битки. В много паркове се организират интерактивни изложби на военна техника.

  • Регионални особености и паметта за блокадата

Денят на победата се отбелязва във всички региони, но на някои места има специфични акценти.

Във Волгоград (бивш Сталинград) празникът се свързва с почитането на защитниците на града. В Санкт Петербург, наред с деня за пълното освобождение на Ленинград от блокадата, 9 май също е свещена дата, оцелелите от блокадата се събират на Пискарьовското мемориално гробище.

В Далечния изток парадните формирования понякога се провеждат на кораби от Тихоокеанския флот.

  • Празник у дома

На семейно ниво 9 май остава домашен празник. Слагат се трапези, звучат песни от войната, "Денят на победата" на Лев Лещенко, "Катюша", "Свещена война". Децата рисуват картички с червени карамфили, а вечерта цялата страна гледа празничните фойерверки.

  • Памет, която не избледнява

За Русия 9 май е ден, в който държавата и обществото се обединяват. Независимо от политическите обстоятелства, Денят на победата остава неизменен. Той напомня за цената на мира, за героизма на съветските народи и за дълга към загиналите.

Този празник не избледнява с времето, напротив, всяка година той придобива нова дълбочина и включва все повече семейни истории.

Източник: reuters    
