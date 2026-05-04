Хиляди деца в униформи маршируват в Русия: Тържествено шествие преди 9 май

Х иляди деца участваха в тържествено шествие във Владивосток в навечерието на Деня на победата, който Русия отбелязва на 9 май в чест на победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Според местните власти и международни медии в парада, наречен "Правнуци на победата", са се включили ученици от началните класове, облечени в униформи, имитиращи различни родове войски и патриотични организации.

Шествието е било организирано в руския далекоизточен град Владивосток и е включвало деца от различни училища, които са марширували в строй, като част от възпитателни и военнопатриотични програми за младежи.

По информация на организаторите, в проявата са участвали и представители на младежката военно-патриотична организация "Юнармия", като част от децата са носели униформи, символизиращи различни военни структури.

Събитието е било уважено и от официални гости, сред които представители на чуждестранни делегации. На място са присъствали и млади представители на Китай, които са се снимали заедно с руски ветерани, в знак на "историческа памет и приятелство между народите", съобщават международни агенции.

Подобни детски паради във Владивосток се провеждат като част от по-широката традиция за отбелязване на 9 май в Русия, когато в различни градове се организират военни и патриотични шествия.

Денят на победата е сред най-важните официални празници в Русия и се отбелязва с мащабни военни паради, възпоменателни събития и обществени прояви в цялата страна.

Over 1,500 children from Russia, China and Laos joined the “Grandchildren of Victory” parade in Vladivostok, kicking off Victory Day celebrations. The event honours WWII memory ahead of the 81st anniversary on May 9. #Russia #VictoryDay #WWII #China #Laos #IndiaTodayGlobal pic.twitter.com/vLAhA3bqNz — India Today Global (@ITGGlobal) May 3, 2026

9 май в Русия - Денят на победата: история, традиции и символи на народната памет

Основният празник на страната обединява милиони хора, от парадите на Червения площад до "Безсмъртния полк" по улиците на всеки град.

За Русия 9 май не е просто дата в календара. Това е основният държавен празник, който обединява всички поколения. На този ден страната си спомня, че победата във Великата отечествена война е постигната на цената на милиони животи, официалните загуби на Съветския съюз възлизат на 27 милиона души. Денят на победата съчетава болката от загубата и гордостта от смелостта на предците, празничната тържественост и тихата семейна памет.

27 милиона загинали в Съветския съюз 1945 година на подписване на капитулацията 12 милиона участници в акцията "Безсмъртен полк" години традиция на парада от 1945 г.

Източник: БТА

Исторически канон: подписването на капитулацията и първият Парад на победата

На 8 май 1945 г. в 22:43 часа централноевропейско време в берлинското предградие Карлсхорст е подписан Актът за безусловна капитулация на Германия. В Москва вече е 9 май. Тази дата се превръща в деня на основния триумф. Същата вечер Сталин подписва указ на върховния главнокомандващ за честването на Деня на победата.

Кулминацията е първият Парад на победата на Червения площад на 24 юни 1945 г. Тогава съставни полкове от фронтовете преминават по калдъръма, а в края на парада двеста войници хвърлят знамената на победените нацистки дивизии в подножието на Мавзолея.

След това парадите се превръщат в неизменна традиция. От 1945 до 2025 г. основните военни церемонии се провеждат десетки пъти, като достигат своя връх в юбилейните години.

Парадът на Червения площад и в руските градове

Символът на 9 май остава военният парад. Централното събитие се провежда на Червения площад, където преминават формирования на Сухопътните войски, Военновъздушните космически сили, Военноморския флот, въздушно-десантните войски и ракетните части под командването на министъра на отбраната.

Противовъздушните части демонстрират най-новите системи, а парадът завършва с полет на авиационните групи "Руски витязи" и "Стрижи".

След 1995 г. парадите стават редовни. Днес те се организират във всички градове, където има военни части, от Калининград до Владивосток. В Санкт Петербург парадът се провежда на Дворцовия площад, а отделно тържествено шествие е посветено на оцелелите от блокадата.

Традиционното шествие на 9 май включва не само военна техника. През последните години към парада се присъединяват "Безсмъртният полк", кадети, военни оркестри, а вечерта завършва с празнични фойерверки в много градове.

Минута мълчание и поднасяне на цветя

Точно в 12:00 часа московско време Русия спира. Обявява се минута мълчание в памет на загиналите войници и цивилни жертви на войната. Властите и гражданите поднасят цветя на мемориали.

Основното място за поклонение е Гробът на незнайния войн в Александровската градина край Кремълската стена. Вечният огън там се превръща в символ на непрекъсващата памет.

Ветераните, които всяка година стават все по-малко, са обект на специално внимание: ученици им подаряват карамфили, а доброволци им помагат да стигнат до празничните събития. В големите градове центърът често е временно затворен, а на открити площи се организира "войнишка каша", където всички могат да опитат традиционна храна от полевата кухня.

"Безсмъртният полк" - от гражданска инициатива до национално движение

Най-емоционалната традиция от последните две десетилетия е "Безсмъртният полк". През 2026 г. това шествие, възникнало като местна инициатива в Томск, се превръща в национален феномен.

Милиони хора излизат по улиците с портрети на свои роднини, фронтови войници, партизани, работници от тила и оцелели от блокадата. Целта е да се покаже, че войната е засегнала всяко семейство и че имената на героите не са забравени.

Георгиевската лента и други символи

9 май е немислим без Георгиевската лента, двуцветен оранжево-черен символ, който се носи на гърдите, чантите или автомобилните антени. Акцията започва през 2005 г. и се утвърждава като знак на почит към победителите във войната.

По улиците се появяват плакати с надпис "Благодаря ти, дядо за победата!", а учениците подготвят театрални постановки, посветени на ключови битки. В много паркове се организират интерактивни изложби на военна техника.

Регионални особености и паметта за блокадата

Денят на победата се отбелязва във всички региони, но на някои места има специфични акценти.

Във Волгоград (бивш Сталинград) празникът се свързва с почитането на защитниците на града. В Санкт Петербург, наред с деня за пълното освобождение на Ленинград от блокадата, 9 май също е свещена дата, оцелелите от блокадата се събират на Пискарьовското мемориално гробище.

В Далечния изток парадните формирования понякога се провеждат на кораби от Тихоокеанския флот.

Празник у дома

На семейно ниво 9 май остава домашен празник. Слагат се трапези, звучат песни от войната, "Денят на победата" на Лев Лещенко, "Катюша", "Свещена война". Децата рисуват картички с червени карамфили, а вечерта цялата страна гледа празничните фойерверки.

Памет, която не избледнява

За Русия 9 май е ден, в който държавата и обществото се обединяват. Независимо от политическите обстоятелства, Денят на победата остава неизменен. Той напомня за цената на мира, за героизма на съветските народи и за дълга към загиналите.

Този празник не избледнява с времето, напротив, всяка година той придобива нова дълбочина и включва все повече семейни истории.