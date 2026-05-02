Свят

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни

2 май 2026, 07:46
П резидентът Доналд Тръмп заяви, че военноморските сили на САЩ действат „като пирати“, подсигурявайки морската блокада на иранските пристанища, наложена от Вашингтон по време на войната на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Ройтерс.

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни.

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

„Поехме контрола над кораба, поехме товара, поехме петрола. Това е много печеливш бизнес“, каза Тръмп. „Ние сме като пирати. Донякъде сме като пирати, но не си играем“, подчерта той.

Някои от корабите на Техеран са били задържани от САЩ след напускане на ирански пристанища, заедно със санкционирани контейнеровози и ирански танкери в азиатски води.

Иран блокира почти всички кораби, преминаващи през Ормузкия проток, с изключение на собствените си, от началото на войната. Тръмп наложи отделна блокада на иранските пристанища.

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Иран отговори с удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които има американски бази. Американо-израелските удари по Иран и израелските атаки в Ливан са довели до хиляди жертви и милиони разселени хора, припомня Ройтерс.

Армията на САЩ блокира иранските пристанища

Преговорите за сделка между САЩ и Иран са в задънена улица. Иран предаде ново предложение на САЩ чрез пакистански посредници, но Тръмп каза, че не го одобрява.

Същевременно в реч пред републикански представители във Флорида, в която Тръмп засегна много теми, по адрес на Иран той заяви, че няма за разпореди изтегляне на американските сили оттам прибързано и след три години да възникне същият проблем.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Доналд Тръмп Морска блокада Завземане на кораби Израел Ормузки проток Пирати Иран САЩ Преговори САЩ Иран
Последвайте ни

По темата

biss.bg
carmarket.bg
Преди 16 часа
Преди 11 часа
Преди 9 часа
Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

50-годишни компютри с 68 килобайта памет все още управляват сондите „Вояджър" на НАСА

Любопитно Преди 1 час

Един-единствен кадър от 4K видео би бил достатъчен, за да срине системите на легендарните апарати, които продължават да изследват междузвездното пространство

Свят Преди 1 час

Путин не ни чува, казват дори активните поддръжници на войната срещу Украйна. А той блясково потвърждава хипотезата им, призовавайки да се плетат чорапи за фронта, констатира Иван Преображенски

България Преди 10 часа

Президентът Илияна Йотова отдаде почит на героите на въстанието

Свят Преди 10 часа

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Свят Преди 10 часа

Арестувани са седем души

България Преди 11 часа

Закъснения от половин ден има дори и при редовните автобусни линии

България Преди 12 часа

България Преди 12 часа

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

България Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

Най-малко 11 души са ранени в Тернополска и Виницка области

Свят Преди 14 часа

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало

България Преди 15 часа

Решението е взето заради значителни действия по прилагането на закона

България Преди 15 часа

Съдебното решение е по казус, свързан с наводнение от 2 септември 2022 г.

Свят Преди 16 часа

Вчера турските власти наложиха 24-часова забрана за всички събирания

България Преди 16 часа

Кметът на София Васил Терзиев очаква справедливост и предвидимост от следващото правителство

България Преди 17 часа

Комисията за финансов надзор и тази за защита на конкуренцията проверяват казуса

Всичко от днес

От мрежата

