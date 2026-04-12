В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

Това заяви командващият иранския флот Шахрам Ирани

12 април 2026, 22:58
В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"
К омандващият иранския флот Шахрам Ирани нарече в неделя заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп за блокада на Ормузкия проток „нелепа".

Изявлението последва провал в продължителните преговори между Техеран и Вашингтон в Пакистан, които не успяха да постигнат споразумение за прекратяване на войната и иранската блокада на Ормузкия проток, през който минават около 20% от доставяния по море петрол в света.

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

„Смелите мъже от военноморските сили на армията на Ислямска република Иран наблюдават и контролират всички движения на агресивната американска армия в региона. Заплахите на президента на САЩ за морска блокада на Иран… са много нелепи и смешни", заяви Ирани пред държавната иранска телевизия.

По-рано Тръмп обяви, че е наредил на флота на САЩ да блокира Ормузкия проток и да задържа корабите, които са платили такса за преминаване на Иран.

Източник: БГНЕС    
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 5 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 5 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 5 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 5 дни
