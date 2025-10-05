България

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

COVID-19 не си е отишъл, стана ясно от думите на експерта

5 октомври 2025, 19:38
Н аближаващият грипен сезон и завръщането на COVID-19 повдигат редица въпроси за общественото здраве, особено в контекста на скорошните наводнения по Южното Черноморие. В ефира на NOVA проф. Тодор Кантарджиев коментира какви са здравните рискове, защо противогрипните ваксини се бавят и как да различим симптомите на двете основни респираторни заболявания.

  • Здравни рискове след наводненията

Проф. Кантарджиев подчерта, че след природни бедствия като наводненията е изключително важно да се спазва хигиена. „Всяко наводнение крие своите рискове за здравето, особено когато се извършват дейности по почистването и когато хората са в калта и водата“, заяви той. Според него е много вероятно фекални води да са попаднали във водната маса, което създава риск от инфекции. Той посъветва всички ранички, получени по време на почистването, да бъдат „много добре дезинфекцирани“.

  • Грипът идва, но къде са ваксините?

На въпроса дали грипът вече е в България, проф. Кантарджиев отговори, че по традиция първите случаи се доказват в референтната лаборатория през ноември. Към момента разпространението в България и Румъния е слабо, но в няколко европейски държави вече има доказани случаи.

Големият проблем обаче е липсата на противогрипни ваксини. „Много малко количества ваксини са получени в нашата страна“, призна професорът. Той горещо посъветва хората над 65-годишна възраст, за които държавата осигурява безплатни ваксини, да се имунизират, особено тези с хронични заболявания на дихателната и кръвоносната система. За останалите, които търсят ваксини, той препоръча: „Хубаво е хората, които имат желание да се ваксинират и които търсят ваксини, да се обърнат към аптекарите си, да дадат телефона си и когато дойдат ваксините, да бъдат повикани да си ги купят“.

Кантарджиев за COVID-19: Краят на пандемията се вижда

  • Отиде ли си COVID-19 или се завръща?

COVID-19 не си е отишъл, стана ясно от думите на експерта. По повод новия щам, открит във Великобритания, той коментира: „Там, където много се изследва, има COVID“. Според последните данни от секвенирането на Националния център по заразни и паразитни болести, всички циркулиращи в България варианти са Омикрон. Наличните „няколко десетки хиляди“ дози ваксини ще бъдат достатъчни за хората в най-голям риск – тези с имунен дефицит и с белодробни усложнения. Професорът потвърди, че противогрипната и COVID ваксината могат да се поставят едновременно.

  • Как да различим грип от COVID?

Проф. Кантарджиев обясни и ключовата разлика в симптомите:

Грип: Започва внезапно. „В рамките на два часа от пълно здраве получаваш висока температура, болки в гърлото, тежест, болки в мускулите, болки в ставите и адинамия - не можеш да се движиш, лягаш. Това е грипът, който сграбчва“, обясни той.

COVID-19: „Започва като инфекция на гърлото. Ако не вземеш мерки веднага, обикновено след няколко дена засяга и белия дроб и чакай усложнения“, предупреди професорът.

Проф. Кантарджиев: Не всявайте паника

  • Нови ваксини в имунизационния календар

От 1 януари догодина в имунизационния календар ще бъдат въведени и нови ваксини. Сред тях е ваксината срещу варицела, както и тази срещу папилома вирус (HPV) за момичета, която вече ще бъде достъпна по желание на родителите и за момченца. „В държави като Австралия, където ваксинираха и момичетата, и момчетата, вече почти нямат случаи на рак на шийката на матката“, подчерта проф. Кантарджиев.

Източник: NOVA    
