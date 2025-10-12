България

Експерт: Зарази след порои, COVID и грип идват, ваксинирайте се

За натрупаният боклук на места в София д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн заяви, че „Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални“

12 октомври 2025, 10:15
Източник: iStock/Guliver Images

Н аводненията по Южното Черноморие и натрупаният боклук в София създават риск за здравето, но при навременна реакция и спазване на елементарна хигиена няма основание за паника. Това коментира в предаването „Събуди се“ по NOVA д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн.

„Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални. Основният риск идва, ако отпадъците престоят по-дълго и привлекат гризачи – мишки и плъхове, които пренасят фекално-орални инфекции като салмонелоза“, обясни д-р Илиев.

По думите му ниските температури през есента и зимата са естествена защита, защото забавят развитието на бактерии и насекоми.

Опасностите след наводненията: Замърсена вода и чревни инфекции

Много по-сериозен според него е рискът в наводнените райони на Южното Черноморие. „При големи количества вода може да се получи смесване на питейна, дъждовна и канална вода. Така се увеличава опасността от заразяване с Ешерихия коли и други чревни инфекции“, предупреди експертът.

Той напомни, че в тези райони трябва задължително да се мият ръцете, плодовете и зеленчуците и да не се консумира вода от чешмата, ако не е обявена за безопасна.

Зимните вируси: COVID, грип и RSV

Д-р Илиев подчерта, че през следващите месеци ще циркулират няколко основни вируса — COVID-19, грип и респираторен синцитиален вирус (RSV), който е особено опасен за деца и възрастни.

„Грипният пик и COVID тази година се очакват след Нова година. Новите варианти на коронавируса – Нимбус и Стратос – протичат със силен гърлобол и хрема, но рискът от дълъг COVID остава“, каза специалистът.

Ваксинацията остава най-сигурната защита

„Ваксините срещу COVID и грип трябва да се поставят отново – имунитетът от миналогодишната имунизация е краткотраен“, подчерта д-р Илиев.

Той препоръча създаването на навик за ежегодна ваксинация през есента, тъй като вирусите непрекъснато мутират и всяка година ваксините се адаптират към актуалните щамове.

Източник: Nova.bg    
наводнения рискове за здравето хигиена чревни инфекции COVID-19 грип RSV ваксинация замърсена вода отпадъци
