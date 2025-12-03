Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

С покойствието на фронта на вирусните заболявания у нас е към своя край. Това стана ясно от думите на проф. Тодор Кантарджиев в ефира на NOVA. Въпреки че към момента грипът се появява само „тук-таме“ и са доказани едва два случая на щама H3N2 от 134 изследвани проби, прогнозите на европейските здравни власти са тревожни.

Новият мутирал вариант

Позовавайки се на анализ на Европейския център за контрол на заболяванията от 20 ноември, проф. Кантарджиев предупреди, че в повечето държави от ЕС случаите на грип А (H3N2) се увеличават драстично.

„Това е един мутирал нов вариант, под-подвариант К“, обясни експертът. Той уточни, че мутациите правят вируса малко по-различен от имунитета, който обществото има, и намаляват леко ефективността на ваксините, но въпреки това имунизацията остава препоръчителна.

Кои са най-застрашени?

Според анализа на риска най-засегнати от този вариант ще бъдат децата в ранна училищна възраст - от 5 до 14 години. Причината е, че тази възрастова група няма достатъчно напрегнат колективен имунитет срещу конкретния подвариант. Рискови остават и хората над 65 години, както и тези с хронични заболявания.

Пикът и ваканцията

„Мисля, че до две седмици ще започнат да се увеличават случаите на грип“, прогнозира професорът. Според него пикът на вълната ще настъпи в края на януари и февруари. Той отбеляза като положителен факт дългата ваканция около Коледа и Нова година, която може да спомогне за ограничаване на разпространението, ако вълната не започне преди това.

Съвети за превенция и лечение

Проф. Кантарджиев даде конкретни насоки за действие: