Тревога, светът е пред шесто масово изчезване на животински видове в историята си

Ч овешките въздействия върху местата на Земята с най-голямо разнообразие и численост на животински видове са довели стотици диви животни на ръба на изчезване, показва ново проучване.

Подкрепата на дърводобива и бракониерството са изтласкали 500 вида бозайници, птици, влечуги и земноводни до критични точки, разкрива проучването, за което съобщава "Би Би Си".

Това е доказателство, че света претърпява шесто масово изчезване, твърдят учените.

Видовете изчезват със скорост 100 пъти по-голяма от естествения темп, казват те. Но за разлика от други масови изчезвания, причинени от изригвания на вулкани или удари на астероиди, за това сме виновни само ние.

Проф. Герардо Кебалос от Националния университет на Мексико в Мексико Сити твърди, че регионалните екосистеми са пред колапс.

"Навлязохме в шестото масово изчезване", каза той пред "Би Би Си".

"Въз основа на нашите изследвания и това, което виждаме, кризата на изчезването е толкова голяма, че каквото и да правим в следващите 10 до 50 години, тя ще определи бъдещето на човечеството", отбелязва Кебалос.

Проф. Кебалос работи над проучването с други двама известни учени, професорът от Станфордския университет Пол Ерлих и д-р Питър Рейвън от Ботаническата градина на Мисури в Сейнт Луис, САЩ.

Използвайки данни на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) от Червената книга на застрашените видове, те са идентифицирали най-малко 515 вида, които са на ръба на изчезване, с по-малко от хиляда останали екземпляра. Животни изчезват на всеки континент, включително Антарктида, на места, силно засегнати от хората, предимно в тропиците и субтропиците. Сред тях са златен лъв тамарин, етиопски вълк, явайски носорог, испански царски орел, жълтоушен папагал и зелена отровна жаба.

Учените описват кризата на изчезване като екзистенциална заплаха за цивилизацията, заедно с изменението на климата и замърсяването, с които тя е обвързана. Те казват, че имат "моралното задължение" да привлекат вниманието към загубата на биоразнообразие, което според тях все още се игнорира от повечето хора.

Изследването е публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Коментирайки го, проф. Даяна Фишър от университета в Куинсланд, Австралия, заяви, че проучването заслужава внимание, тъй като изключително много хора не осъзнават каква част от дивата природа в света е изправена пред изчезване.

"Съгласна съм с авторите, че тази криза на изчезване трябва да бъде издигната до ниво извънредна ситуация, равна на изменението на климата", казва тя.

Проф. Крис Джонсън от университета в Тасмания заяви, че сегашният темп на изчезване на видове е по-висок, отколкото по всяко време, сравнявайки го с времето преди 66 милиона години, когато сблъсъкът на космическа скала със Земята е убил динозаврите и много други видове.

"Заплахите за видовете в днешния свят, неща като унищожаване на местообитанията и изменение на климата, нарастват бързо", казва той и добавя, че 515 вида с 1 000 или по-малко екземпляра вероятно ще изчезнат много скоро.