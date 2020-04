Рекордно голямата озонова дупка изчезна изведнъж

Р екордно голямата озонова дупка над Арктика изчезна изведнъж. Тя се появи по-рано тази пролет. Дебелината на озоновия слой над Северния ледовит океан през март беше безпрецедентно малка. А сега дупката в защитната обвивка, пазеща Земята от слънчевата радиация, вече я няма.

Според учените феноменът няма нищо общо с новия коронавирус, предизвикал извънредни мерки, които рязко понижиха нивата на индустриалното и битово замърсяване, съобщава Си Би Ес.

От програмата за мониторинг на атмосферните влияния „Коперник” посочват, че появата и изчезването на озоновата дупка над Арктика е предизвикано от „необичайно силен и продължителен полярен вихър”.

Данните на НАСА сочат, че нивата на озона над Северния ледовит океан са били рекордно ниски през март. Подобни феномени, макар и с по-малка сила, са наблюдавани през 1997 г. и 2011 г.

Тази година циклонът на Арктика доведе до това, че индустриалните химикали, унищожаващи озоновия слой, взаимодействаха с облаците на голяма височина и при необичайно ниски температури.

В резултат през март, когато нивата на озона обикновено са високи, над региона се отвори дупка, три пъти по-голяма от Гренландия.

Както очакваха учените от Европейската космическа агенция, със затоплянето на времето, вихърът над Арктика се разпадна и дупката в озоновия слой беше затворена с преноса на богат на озон въздух от по-малките географски ширини.

Все пак учените не знаят със сигурност на какво се дължат необичайните климатични условия над Арктика през първите месеци на тази година.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4